Primi due titoli regionali del 2024 per l’Alga Atletica Arezzo

Primi due titoli regionali del 2024 per l’Alga Atletica Arezzo. Il nuovo anno di gare ha subito regalato soddisfazioni alla società aretina che, al Campionato Toscano Indoor di Carrara, è riuscita a festeggiare due primi posti, un secondo posto e un terzo posto che premiano il percorso di preparazione pianificato nelle ultime settimane allo stadio di atletica “Tenti”.

Una prestazione particolarmente positiva è stata firmata da Riccardo Cincinelli del 2005 che è riuscito a laurearsi campione regionale nei 50 ostacoli Juniores con l’ottimo tempo di 7.14 secondi, poi la sua partecipazione alla manifestazione è stata arricchita dal quinto posto nella finale dei 50 piani con 6.30 secondi. La seconda vittoria è arrivata con Nicholas Gavagni del 2006 che, con 5.97 secondi, è arrivato davanti a tutti nei 50 piani Juniores e ha così aperto il suo 2024 con un’affermazione con cui è riuscito a confermarsi tra le grandi promesse dell’atletica giovanile nazionale. Il prospetto delle medaglie è stato arricchito dall’argento di Giada Cicerone del 2005 nei 50 piani Juniores con 6.91 secondi e dal bronzo di Matteo Bernardini del 2007 nei 50 piani Allievi con 6.42 secondi, infine il meeting di Carrara ha registrato le buone prove di Lorenza De Silva del 2007 che si è piazzata quarta nella finale dei 50 piani Allievi con 6.99 secondi e di Edoardo Giaccherini del 2008 che ha chiuso al sesto posto la finale dei 50 ostacoli Allievi con 7.84 secondi. La squadra dell’Alga Atletica Arezzo presente al Campionato Toscano Indoor era poi completata da Alessandro Bruni, Leonardo Zanchi e Ilaria Tarantino.

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è stato impreziosito da quattro podi in due ulteriori manifestazioni di rilievo regionale. Ben tre record personali sono stati siglati al Meeting Indoor Promozionale di Venturina Terme dove Mattia Falciani del 2012, Gemma Fabbriciani del 2009 e Stella Arniani del 2009 sono tutti riusciti a registrare la loro miglior prestazione di sempre in diverse specialità di salto: il primo ha trionfato nell’alto tra i Ragazzi con 1.50 metri, mentre le due atlete aretine hanno gareggiato nel lungo tra le Cadette dove si piazzate rispettivamente seconda con 4.91 metri e terza con 4.78 metri. Firenze è stata infine la sede del Meeting Indoor Open dove, nel salto in lungo tra gli Assoluti, Anna Visibelli del 1993 ha meritato il gradino più alto del podio con 5.82 metri e dove Filippo Guiducci del 2007 è emerso dal confronto con avversari più grandi e più esperti con il secondo posto nella categoria Allievi e l’ottavo posto generale con 6.63 metri.