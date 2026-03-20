Primavera a colori a Peccioli, completato murales di Carol Rollo: nuova opera del MACCA

Il MACCA – Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto continua a crescere e ad arricchirsi di nuovi interventi artistici capaci di raccontare il territorio e la sua comunità. Dopo il via libera del Consiglio Comunale, il progetto ha oggi trovato piena realizzazione: il 19 marzo, alle porte della primavera, il nuovo murales lungo via Risorgimento è stato completato, restituendo alla cittadinanza uno spazio rinnovato e carico di significato.

L’opera, realizzata dall’illustratrice Carol Rollo, nasce nell’ambito della collaborazione con Belvedere S.p.A., che ha finanziato l’intervento, confermando il proprio impegno nella promozione culturale del territorio. Il murales si inserisce nel percorso di ampliamento del MACCA, in coerenza con le strategie di rigenerazione culturale e sociale previste dal Masterplan comunale.

Il progetto ha preso forma grazie alla concessione d’uso del muro situato lungo via Risorgimento, resa possibile attraverso un accordo con il Condominio “La Marina”, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2025.

Da sempre quel muro, durante la Coppa Sabatini – la storica competizione ciclistica che si svolge a Peccioli – “raccoglieva” scritte di incitamento e tifo legate ai corridori e alla gara. Oggi, con questo intervento, lo spazio cambia volto e funzione: il murales sottolinea un nuovo modo di raccontare il territorio, le tradizioni e i suoi abitanti, attraverso il segno e il colore di una fumettista. Il tratto delle “curve del ponte” si arricchisce così di due opere del MACCA: quella di Carol Rollo e “Centrifugo”, l’opera di Umberto Cavenago, rafforzando la vocazione artistica di questo snodo urbano.

L’intervento artistico si sviluppa come un racconto visivo continuo, pensato per accompagnare lo sguardo lungo l’intera superficie del muro. Il murales rappresenta un percorso ascendente che collega idealmente le aree periferiche con il centro storico, trasformando lo spazio urbano in una narrazione condivisa. Le figure umane e animali, tratte distintive del linguaggio illustrativo di Carol Rollo, si intrecciano in una composizione dinamica che richiama il movimento, la relazione e l’evoluzione della comunità nel tempo.

Dal punto di vista cromatico, l’opera si caratterizza per una palette vivace e riconoscibile, capace di dialogare con il paesaggio urbano circostante e di restituire nuova identità a un luogo di passaggio. Il murales diventa così non solo un intervento artistico, ma un dispositivo di connessione tra spazi, persone e storie, in linea con la visione del MACCA come museo diffuso e accessibile.

Con il completamento dell’opera, il murales entra ufficialmente a far parte del MACCA, consolidando ulteriormente il ruolo di Peccioli come laboratorio di innovazione culturale e come esempio virtuoso di integrazione tra arte, spazio pubblico e comunità.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per un intervento che arricchisce il patrimonio artistico diffuso del territorio e contribuisce a rendere Peccioli sempre più un punto di riferimento nel panorama culturale contemporaneo.