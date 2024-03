Pisa, primavera in notturna sulle Mura

Si prepara una primavera tutta da vivere sulle Mura di Pisa, il camminamento in quota che collega piazza dei Miracoli ai lungarni e che permette di ammirare la città da un diverso punto di vista: dal 31 marzo saranno aperte tutti i giorni fino alle 20 per godere delle ore serali. Venerdì 22 marzo, nei giorni dei festeggiamenti del Capodanno Pisano, appuntamento in notturna con ‘Mura di Pisa Night Experience‘, tour cinematografico in collaborazione con ‘Acquario della Memoria‘ che, attraverso proiezioni ed audio speciali, catapulta i partecipanti in un viaggio nel tempo e nella storia vissuto in prima persona grazie alle cuffie silent. La Pisa dell’epoca romana raccontata dalla testimonianza dei Bagni di Nerone, i fasti della Repubblica Marinara e la costruzione della cinta muraria, i laboratori ceramici e la vita di Laura Ruschi, la fabbrica Marzotto e le vicende della Seconda Guerra Mondiale.

Partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica del Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto, con arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, consigliato per un pubblico dai 12 anni in su. Repliche venerdì 29 marzo, 5 e 12 aprile