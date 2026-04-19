Lucca, un’esposizione per il centenario di Turandot al Teatro del Giglio Giacomo Puccini

È stata presentata nella biglietteria del Teatro del Giglio ‘Giacomo Puccini’ l’esposizione didattica dedicata alla storia dell’opera Turandot, a Giacomo Puccini, ai suoi antenati e ai luoghi pucciniani, realizzata dalla Fondazione Giacomo Puccini – Puccini Museum Casa Natale e dal Teatro del Giglio ‘Giacomo Puccini’ in occasione dell’edizione del centenario del capolavoro incompiuto del grande operista lucchese. Erano presenti il direttore della Fondazione Puccini Luigi Viani, il direttore artistico del Teatro del Giglio ‘Giacomo Puccini’ Cataldo Russo, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, la guida turistica Gabriele Calabrese – componente del Comitato scientifico sulle Mura di Lucca – e Patrizia Ricci dell’Atelier Ricci. L’esposizione accompagnerà l’edizione di Turandot del centenario non solo a Lucca ma anche nelle altre tappe italiane della produzione a partire dal prossimo settembre.