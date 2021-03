PONTASSIEVE – Inchiostro Arcobaleno, un progetto della “Stanza dei Bimbi”

La “stanza dei bimbi” di Sieci – lo spazio organizzato da un gruppo di mamme che da qualche anno svolge attività per i più piccoli all’interno del Circolo Primo Maggio di Sieci – ha realizzato il progetto Inchiostro Arcobaleno.

Una pubblicazione, patrocinata a realizzata in collaborazione con il Comune di Pontassieve, che raccoglie storie ed articoli realizzati dai bambini che frequentano questo spazio autogestito e che, a causa delle chiusure dovute al Covid, non hanno potuto in questo periodo incontrarsi per condividere esperienze ed attività.

La Stanza dei Bimbi, infatti, è un importante luogo di incontro educativo, con proposte e offerte che in questi anni hanno spaziato dal teatro, ai laboratori didattici e alla semplice ludoteca, il tutto all’insegna del divertimento e della creatività.

Sfoglia il giornalino “Inchiostro Arcobaleno”