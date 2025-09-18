Pitti Fragranze, dati in forte crescita per l’edizione 2025 del salone internazionale di profumeria
Alla Stazione Leopolda di Firenze la kermesse targata Pitti Immagine si è chiusa tra l'entusiasmo degli operatori e oltre 2000 buyer presenti
In questi tre giorni di Fragranze abbiamo tutti percepito un’atmosfera speciale ed energetica, gli espositori, i buyer – arrivati anche da molto lontano – la stampa e gli operatori intervenuti ci hanno trasferito l’entusiasmo col quale hanno partecipato in Leopolda, per fare scouting di nuovi brand e scoprire le novità di quelli di riferimento, registrare i trend, ascoltare i protagonisti e le prospettive più innovative del momento. E le aspettative sono state ampiamente soddisfatte.
In prima battuta, un ringraziamento al grande lavoro fatto dai brand e le tante novità proposte – dei 258 marchi di questa edizione (il 75% esteri), 110 sono stati i nomi nuovi tra debutti e ritorni importanti al salone – che ha permesso ai buyer di fare scouting e raccogliere una proposta di fragranze e novità beauty originali per i loro clienti. I numeri in crescita e la qualità delle presenze – sempre più internazionali – registrano il grande valore che un appuntamento come Fragranze sta esprimendo a supporto di tutto il settore. , amministratore delegato di Pitti Immagine
La profumeria di ricerca sta vivendo un momento molto positivo. La grande attenzione raccolta in questi giorni da Fragranze è il risultato di un lavoro strategico che facciamo a ogni edizione, improntato in primo luogo alla selezione e alla qualità delle proposte, assieme a una forte progettualità complessiva. Dalla cura nel percorso espositivo alle novità nella proposta, ome è stata l’area speciale Soul & Skin dedicata allo skincare, che è stata apprezzatissima. E ancora le tante partecipazioni speciali e gli eventi in calendario, che rendono l’appuntamento di Firenze sempre più irrinunciabile per un pubblico internazionale che vuole ricerca e originalità. A questa edizione, ci tengo a sottolineare l’importante attività di incoming verso buyer e operatori della profumeria internazionale – fatta grazie al contributo di ICE e MAECI – con inviti anche ai top retailer della moda, sempre più attenti al mondo fragranze e beauty. E anche la grande apertura verso il Far East, con la Corea in prima battuta, che in questo momento sta offrendo punte di ricerca tra le più interessanti sulla scena internazionale, e che a Fragranze ha avuto un palcoscenico importante in quanto a brand e protagonisti del settore., direttore commerciale e sviluppo di Pitti Immagine