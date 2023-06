Pitigliano Walks & Trekking, tutte le escursioni del mese di luglio

Prosegue nel mese di luglio “Pitigliano Walks & Trekking”, il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, accompagnati da esperte guide turistiche attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, ascoltando leggende storie e tradizioni. Le escursioni sono organizzate dal Centro Culturale Fortezza Orsini in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

Tutte le visite guidate e le escursioni partiranno dall’ufficio turistico in piazza Garibaldi 16, a Pitigliano eccetto le escursioni notturne per le quali l’appuntamento è all’area parcheggio Strada Provinciale 46 Pian della Madonna coordinate GPS: 42,634771; 11,658701.

Il corso delle esperienze è di 10 euro a persona, ridotto a 5 euro per ragazzi dai 12 ai 18 anni e gratuito sotto i 12 anni.

Si comincia sabato 1° luglio, alle ore 9. 30, con “Pitigliano, Contea Orsini”, un percorso facile della durata di due ore.

Domenica 2 luglio, alle 9.30 “La Piccola Gerusalemme e il cimitero ebraico”. In questo caso oltre al costo dell’escursione va calcolato il biglietto di 5 euro. Percorso facile, durata 3 ore circa.

Lunedì 3 luglio, alle 21 e 30, escursione notturna “In un plenilunio d’estate…”, partenza dall’area parcheggio della Strada provinciale 46 Pian della Madonna coordinate GPS: 42,634771; 11,658701. Sono richieste scarpe da trekking e torcia, durata tre ore difficoltà medio bassa.

“Pitigliano Walks & Trekking prosegue lunedì 10 luglio, alle ore 9, con “La vita nei fiumi”, un’escursione con pranzo al sacco e attività didattica per una durata complessiva di 7-8 ore. Difficoltà media, sono richieste scarpe da trekking e asciugamano per il guado.

Venerdì 14 luglio, alle 9 e 30, “Ti racconto Pitigliano”, percorso facile della durata di due ore.

Domenica 16 luglio alle 9.30 La Piccola Gerusalemme e il cimitero ebraico”. In questo caso oltre al costo dell’escursione va calcolato il biglietto di 5 euro. Percorso facile, durata 3 ore circa

Lunedì 17 luglio, alle ore 9, “Alla scoperta della flora delle vie cave”, percorso di difficoltà media, della durata di 5 ore, richieste scarpe da trekking e asciugamano.

Martedì 18 luglio alle 21 e 30, escursione notturna “In un novilunio d’estate…” con partenza dall’ area parcheggio S. P. 46 Pian della Madonna coordinate GPS: 42,634771; 11,658701. Percorso di 3 ore circa di difficoltà medio bassa. Sono richieste torcia e scarpe da trekking.

Sabato 22 luglio, ore 9.30, “Ti racconto Pitigliano”, percorso facile della durata di 2 ore circa.

Venerdì 30 luglio, ore 9.30 “Passeggiando per il borgo”, percorso facile di due ore circa.

Lunedì 31 luglio, alle ore 9, Pitigliano al femminile, escursione con pranzo al sacco della durata di 7-8 ore circa, di difficoltà media. Richieste scarpe da trekking.

Le visite per mezza giornata saranno effettuate al raggiungimento minimo di n°8 partecipanti. Le visite per intera giornata saranno effettuate al raggiungimento minimo di n°12 partecipanti.

Info e prenotazioni: Iat Ufficio Turistico 0564 617111 (da martedì a domenica orario 10-13 e 15-18; lunedì chiuso)

e-mail: pitiglianowalktrek@gmail.com