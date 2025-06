Pitigliano, torna l’evento di Città dell’Olio Merenda nell’oliveta 2025

A Pitigliano, presso Country House Maremma nel Tufo, appuntamento domenica 15 giugno, a partire dalle 17 e 15, con la quinta edizione di “Merenda nell’oliveta”, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Comune e con il Centro Culturale Fortezza Orsini Aps, uno degli eventi più attesi che coinvolge oltre 250 Città dell’Olio del nostro Paese, per valorizzare il paesaggio olivicolo italiano invitando a riconnettersi con la natura.

Un pomeriggio da trascorrere nell’oliveta, tra parole, musica e sapori, per riscoprire insieme la cultura dell’olio e la sua capacità di unire territori e persone.

Nel 2025, un anno segnato dalle celebrazioni del Giubileo l’evento di Città dell’Olio assume un significato ancora più profondo. L’albero di olivo, simbolo millenario di pace e fraternità tra i popoli, ci richiama con forza al nostro ruolo come istituzioni e comunità attive nella costruzione di un futuro più armonioso. Per questo, il tema della quinta edizione sarà “L’olio che unisce”, in piena sintonia con il messaggio guida scelto per tutte le attività dell’associazione nel 2025: “Olivo, simbolo di Pace”.

Il programma di Pitigliano prevede: il ritrovo al Country House Maremma nel Tufo, (strada regionale 74 Maremmana Ovest, al km49), a partire dalle ore 17.15, per la conversazione “L’olio che unisce”, con Angela Fracardi e Antonio Merli. Alle 18 musica dal vivo con MamaSusso e alle 19 le degustazioni “Un filo d’olio: cucina e popoli”.

“Merenda nell’oliveta è un’esperienza che unisce paesaggio, cultura del cibo e convivialità, – commenta Claudia Elmi, assessora al Turismo di Pitigliano – un evento che vede impegnato il Comune edizione dopo edizione con l’obiettivo di valorizzare l’olio, che è uno dei prodotti principe del territorio, simbolo della nostra identità e ponte tra generazioni e culture diverse.”

“Con estremo piacere la nostra associazione collabora all’organizzazione di questo importante evento. – aggiunge Diva Bianchini, consigliera del Centro culturale Fortezza Orsini aps – Quest’anno abbiamo scelto di declinare il tema di questa edizione – l’olio che unisce – attraverso un approfondimento sulle culture dei popoli del Mediterraneo: durante la merenda nell’oliveta, i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare dal vivo la musica dei MamaSusso, un gruppo etcnico, inoltre tra i cibi proposti inseriremo al fianco dei prodotti tipici della nostra terra, una serie di assaggi delle altre tradizioni culinarie del Mediterraneo.”

L’iniziativa è gratuita ed è raccomandata la prenotazione. Info e prenotazioni:

Centro Culturale Fortezza Orsini APS

WhatsApp: +39 327 8298314

Email: centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com