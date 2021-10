MAREMMA – Pitigliano protagonista in TV con Dinner Club, il viaggio culinario di Carlo Cracco

Pitigliano protagonista della puntata di “Dinner Club” dedicata alla Maremma Toscana. Il programma in onda su Amazon Prime è un viaggio culinario per l’Italia che unisce al cibo, il piacere della convivialità e la scoperta dei luoghi, con lo chef stellato Carlo Cracco.

Al suo fianco sono presenti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea.

Ciascuno di loro, a turno, accompagna lo chef in uno dei viaggi-episodio, alla scoperta della storia del territorio e delle materie prime. Una volta tornati a casa devono mostrare quanto appreso preparando una cena per gli altri membri del gruppo, con ingredienti e tecniche acquisite durante la visita.

“Dinner Club è una vetrina straordinaria per Pitigliano e per tutta la Maremma Toscana, – sottolinea il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili –si tratta infatti, di una delle serie tv più viste di Amazon Prime Video. Mi hanno chiamato anche da Bruxelles, dopo che è andata in onda la puntata e questo significa che il format è seguito e piace anche all’estero. A Pitigliano Sabrina Ferilli e Carlo Cracco sono andati in giro per il paese, hanno cenato da uno chef speciale come Domenico Pichini, nel suo ristorante ‘Il Tufo Allegro’, dove hanno scoperto i sapori della cucina Goym. Hanno acquistato i salumi alla Macelleria di Enrico Polidori, si sono recati nella cantina del negozio di prodotti tipici Narcisi & Bussi. Nella puntata si intravede anche lo storico barbiere del paese ‘Da Fernando’. Una fotografia impeccabile ha fatto il resto, rendendo alla perfezione la bellezza e l’unicità di Pitigliano”.