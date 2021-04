PITIGLIANO – Abbandonati 10 cuccioli in uno scatolone, si può richiedere l’adozione

Sono stati abbandonati 10 cuccioli dentro uno scatolone nei pressi della Madonna delle Grazie, nel comune di Pitigliano. I cuccioli sono stati soccorsi e trasportati al canile comunale Dog Farm di Ribolla, dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie. A breve saranno disponibili per l’adozione: chi è interessato potrà già farsi avanti contattando l’ufficio comunale allo 0564 616322 interno 9 oppure al numero 348 400 3001. Nel frattempo, il Comune sta indagando attraverso la Polizia municipale per risalire ai responsabili di questo gesto incivile.

“E’ un atto grave sul quale vogliamo andare fino in fondo. – afferma Serena Falsetti, assessore comunale all’Ambiente, ai giovani e ai Servizi Sociali – L’abbandono degli animali è un reato perseguibile penalmente e poiché non è la prima volta che vengono trovati dei cuccioli in uno scatolone nei pressi della Madonna delle Grazie, si sta ipotizzando che i responsabili possano essere persone che non abitano molto lontano. Intanto la Polizia Municipale sta indagando. Se necessario controlleremo anche i filmati delle telecamere presenti sul territorio comunale. Alcuni cittadini hanno mostrato sensibilità e senso civico segnalando situazioni e movimenti che sono al vaglio del personale che sta effettuando le indagini. Poiché è il terzo anno consecutivo che vengono abbandonate cucciolate intere e il Comune si prende in carico questi cani sostenendo dei costi anche importanti, chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e lanciamo un appello ad eventuali testimoni di contattare la Municipale per aiutarci a risalire all’autore di questo increscioso gesto.”

“Nel frattempo ricordo che i cuccioli si possono adottare – prosegue Serena Falsetti – si tratta di cani di taglia medio grande, probabilmente incrociati con il pastore maremmano. Il Comune di Pitigliano da diversi anni sta portando avanti con successo la campagna di adozione dei cani custoditi nel canile convenzionato. Oltre a questi cuccioli ci sono tanti altri meravigliosi esemplari in cerca di una famiglia. Per i cani che si trovano in canile da più tempo è previsto anche un piccolo aiuto economico per chi decide di adottarli: 400 euro per i cani in custodia al canile da almeno 3 anni; 300 euro per coloro che adottano un cane di almeno un anno di età che è in custodia nel canile da 180 giorni a meno di 3 anni; un contributo di 200 euro per coloro che adottano un cucciolo di età inferiore a un anno. Il contributo sarà riconosciuto per tre anni”.