Pistoia, l’olio di Frantoio di Croci vince il concorso Oleum Nostrum

E’ la Società agricola Campioni s.s. Frantoio Croci di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia, a vincere l’edizione 2023 di Oleum Nostrum, il concorso che vuole celebrare e valorizzare una delle eccellenze enogastronomiche dei territori delle province di Pistoia e Prato: l’olio extravergine d’oliva.

Una menzione speciale per elevata complessità è andata all’olio biologico della società agricola Felice Agricoltura di Montemurlo (PO).

Un’altra menzione speciale, per elevata armonia, è andata all’olio biologico dell’azienda agricola Balduccio di Marz Adriano di Lamporecchio (PT).

La manifestazione, promossa dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato, quest’anno è giunta alla sua ventesima edizione. Per celebrare questo traguardo, il concorso è stato esteso oltre i confini pratesi, coinvolgendo anche le imprese della provincia di Pistoia.

“Questa competizione, che ogni anno premia il miglior olio extravergine d’oliva, rappresenta un’occasione unica per valorizzare non solo uno dei prodotti più pregiati del nostro territorio – commenta Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – ma anche per mettere in luce le aziende che lo producono, evidenziando la loro resilienza e determinazione nel mantenere alta la qualità e la tradizione.”

L’annata 2023 è stata particolarmente difficile dal punto di vista produttivo a causa delle sfide climatiche. Franco Pasquini, capo panel del comitato professionale di assaggio della Camera di commercio di Pistoia-Prato, spiega: “L’annata appena conclusa è stata condizionata da più fattori climatici: una stagione estiva che ha faticato a partire con diffuse precipitazioni e l’ondata di caldo che poi si è presentata successivamente nel mese di luglio hanno ridotto la produzione, con cali di almeno il 40-50% nelle regioni interne della Toscana. Gli stress idrici e termici hanno portato ad una maturazione accelerata delle olive, con un inizio molto precoce della raccolta per evitare i fenomeni di sovra-maturazione. Le raccolte molto precoci hanno dato origine ad oli molto ricchi di polifenoli, con note accentuate di amaro e piccante, ma non particolarmente profumati. Chi ha individuato, invece, il momento ottimale della maturazione ha prodotto oli molto freschi, verdi e interessanti dal punto di vista sensoriale.”

Alessandro Parenti, professore associato di Meccanica Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, sottolinea l’importanza dell’innovazione tecnologica nell’ambito della produzione di olio d’oliva. “L’olio di oliva per i suoi aspetti nutrizionali è un elemento centrale nella dieta mediterranea, purtroppo e per molti motivi anche legati alla tradizione manca una cultura di vera conoscenza scientifica di questo prodotto.” – commenta – “E’ importante fare chiarezza sulla opportunità o meno di filtrare l’olio di oliva e quali siano le tecniche di conservazione corrette. Entrambi i processi influenzano fortemente la qualità chimica ed organolettica degli oli di oliva che consumiamo.”

Nonostante le sfide, la qualità degli oli che hanno partecipato al concorso si è rivelata essere buona, confermando l’impegno delle aziende nella produzione di eccellenza.

Il primo classificato, l’olio di Frantoio Croci, è risultato il miglior olio: tra i partecipanti è stato quello che più si è avvicinato al modello dell’olio toscano.

Ecco chi sono stati i ventuno finalisti della XX edizione del concorso:

Az. Agr. Bellandi di Tronchetti Giampiero – UZZANO (PT)

Az. Agr. La Cavallina di Desideri Massimo Daniele – LARCIANO (PT)

Az. Agr. Pieve dei Medici di Edoardo Pratesi – CARMIGNANO (PO)

Azienda Podere Macolo Società Agricola Semplice – SERRAVALLE PISTOIESE (PT)

Az. Agr. Balduccio di Marz Adriano – LAMPORECCHIO (PT)

Campioni Società Agricola s.s. Frantoio di Croci – MASSA E COZZILE (PT)

Ditta Vangi Elena – PRATO (PO)

Fattoria Delle Ginestre – CARMIGNANO (PO)

Felice Agricoltura Società Agricola s.s. – MONTEMURLO (PO)

Immobiliare Castelvecchio srl – CARMIGNANO (PO)

Marchesi Pancrazi S.r.l. Società Agricola – MONTEMURLO (PO)

Marini Giuseppe e figli Società Semplice Agricola – PISTOIA (PT)

Olivicoltori Valdinievole Società Agricola Coop. – MONTECATINI TERME (PT)

Petracchi Siro Azienda Agricola – CARMIGNANO (PO)

Piaggia di Vannucci Silvia – POGGIO A CAIANO (PO)

Podere Allocco Società Semplice Agricola – CARMIGNANO (PO)

Podere Cavozzoli di Pierini Giacomo – MONTECATINI TERME (PT)

Podere La Costa di Cipriani Cinzia – UZZANO (PT)

Podere Midolla di Rastrelli Antonella Giulia – CARMIGNANO (PO) e QUARRATA (PT)

Torreghiotta srl Società Agricola – PISTOIA (PT)

Varini Luca – PIEVE A NIEVOLE (PT)