Pistoia, il coro Gospel Singers in concerto a Borgo a Buggiano

Un pomeriggio di musica, spiritualità e condivisione animerà Borgo a Buggiano in vista delle festività natalizie. Sabato 20 dicembre alle ore 16.30, presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo, si terrà il concerto “Borgo a Buggiano in Gospel”, con protagonista il Coro Pistoia Gospel Singers.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sviluppo Valdinievole con il contributo del Comune di Buggiano, propone un viaggio coinvolgente tra le sonorità del gospel, genere musicale capace di unire energia, emozione e profondo senso di comunità. Un repertorio ricco e suggestivo accompagnerà il pubblico in un’esperienza intensa, dove musica e messaggio spirituale si fondono in un clima di festa e raccoglimento.

Il concerto si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie del territorio e rappresenta un’occasione speciale per vivere la chiesa come luogo di incontro, cultura e partecipazione collettiva, valorizzando al tempo stesso realtà corali di grande qualità artistica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.