Pisa, Volontari del Parco: riaperte le iscrizioni fino al 15 febbraio

Dare un contributo per la cura ed il rispetto della natura, diffondere i valori del Parco e promuovere l’educazione ambientale: tutti i cittadini possono prendere parte a queste attività iscrivendosi ai Volontari del Parco. Il bando è riaperto fino al 15 febbraio: basta scaricare il modulo dal sito del Parco (www.parcosanrossore.org), compilarlo accettando il disciplinare ed inviarlo via mail a protocollo@sanrossore.toscana.it e a r.zortea@sanrossore.toscana.it.

Il gruppo, nato 4 anni fa, è diventato sempre più attivo e coinvolto nella vita del Parco (nell’immagine volontari impegnati a piantare una farnia). La sede si trova nell’edificio all’ingresso di Cascine Vecchie nella zona del Ponte al Trombe, nelle stanze sul retro della guardiania, locali ristrutturati ed adattati all’uso.

I volontari, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, ricevono una pettorina identificativa, possono partecipare ad incontri di formazione sui temi del Parco e sono aggiunti al Registro dei Volontari con le necessarie coperture assicurative. Supportano in attività di educazione ambientale, promozione dei valori del Parco, informazioni ai visitatori, pulizie e azioni di cura del territorio, rilevazione di eventuali criticità e segnalazione ai Guardiaparco, supporto in caso di eventi. Un’attività che non sostituisce quella del personale dell’Ente, ma è aggiuntiva e vuole coinvolgere le persone interessate a dare una mano per la natura. Un’esperienza per coloro che credono nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, motivo di incontro, di conoscenza e di crescita personale. Un modo per avvicinarsi al mondo delle aree protette, imparandone storia, cultura e principi, e condividendo tutto questo con altre persone che hanno a cuore la natura.