Pisa, ViviParco continua con I pomeriggi dell’ambiente tra scienza e storia

La rassegna culturale ambientale ViviParco da quest’anno aggiunge alla programmazione estiva una serie di incontri autunnali per approfondire alcuni degli aspetti scientifici, storici e naturalistici caratteristici del territorio. ‘I pomeriggi dell’ambiente, Parco tra scienza e storia’: doppio appuntamento in Sala Gronchi a Cascine Vecchie con gli esperti, si parte venerdì 3 ottobre alle 17.30 con il dottor Marco del Frate svelerà le curiosità sui daini di San Rossore, parlando dell’ecologia e del comportamento di un caso unico in natura. Si replica venerdì 17 ottobre, sempre alle 17.30, dando spazio alle tartarughe marine e alle recenti nidificazioni nel Parco, con il dottor Yuri Galletti. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione, sarà l’occasione per conoscere meglio il Parco ed i suoi ambienti unici, tra flora e fauna, tra storia e cultura. Nel frattempo già sono iniziati i lavori di progettazione di ViviParco 2026, la quinta edizione, che si preannuncia ricca di eventi da non perdere, tra conferme e sorprese.