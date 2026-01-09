Pisa, Vespri d’organo in Cattedrale: al via la terza edizione

Per il terzo anno consecutivo l’Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, i Vespri d’organo in Cattedrale.

L’iniziativa propone in alcuni sabati pomeriggio dell’inverno e della primavera pisana cinque momenti di raccoglimento in cui ascolto musicale e riflessione spirituale si incontrano. Un concerto, a ingresso libero senza prenotazione, in cui le brevi meditazioni di padre Ottavio De Bertolis introdurranno l’ascolto della grande musica per organo nella cornice della Cattedrale di Pisa, dove le architetture romaniche amplificano l’incontro tra parola e musica.

Cinque organisti tra i più affermati del panorama italiano e internazionale si avvicenderanno alla consolle dell’organo a canne Mascioni opus 1039, costruito nel 1980, uno strumento di eccezionale qualità che dispone di 69 registri per un totale di 5119 canne, capace di esplorare un vastissimo repertorio dalla tradizione barocca alla contemporaneità. L’alternarsi degli interpreti permetterà di esplorare stili, scuole e linguaggi differenti, trasformando ogni concerto in un’esperienza musicale unica con un programma che valorizza l’eccellenza interpretativa e la qualità di uno strumento capace di riempire lo spazio con sonorità maestose e avvolgenti.

SABATO 24 GENNAIO ore 17

Jan Liebermann organo

Musiche di Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Guy Bovet

SABATO 21 FEBBRAIO ore 17

Ferruccio Bartoletti organo

Musiche di Johann Sebastian Bach, César Franck, Ferruccio Bartoletti, Max Reger

SABATO 28 MARZO ore 17

Antonio Galanti organo

Musiche di Bonaventura Somma, Arvo Pärt, Antonio Galanti, György Ligeti

SABATO 25 APRILE ore 17

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin organo

Musiche di Joseph-Guy-Marie Ropartz, Jean-Claude Raynaud, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Charles-Marie Widor

SABATO 30 MAGGIO ore 17

László Fassang organo

Musiche di Johann Sebastian Bach, Zsigmond Szathmáry, Wolfgang Amadeus Mozart, César Franck, Louis Vierne, Olivier Messiaen, László Fassang

Informazioni

Ingresso libero senza prenotazione

www.opapisa.it