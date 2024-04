Pisa, TD Group Italia archivia il 2023 con oltre 18 milioni di fatturato e programma nuove assunzioni

Un giro d’affari in continua crescita quello di TD Group Italia, realtà pisana di riferimento nell’offerta di servizi IT e impegnata da oltre 40 anni per favorire la transizione digitale, che archivia il 2023 con un fatturato di oltre 18 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto all’anno precedente e un EBITDA di oltre 2 milioni (+75% su 2022).

Dati molto positivi per la società pisana specializzata nel campo dell’information technology, parte del Gruppo Sailpost, che oltre a una forte propensione verso un continuo investimento su tecnologie di ultima generazione, conferma l’attitudine a puntare sui giovani del proprio territorio, vera e propria fucina di talenti per lo sviluppo dell’azienda.

Non è un caso infatti che nell’ultimo biennio, comprendendo tutte le sigle di Gruppo, siano state assunte 67 nuove persone con una media anagrafica di 32 anni.

Per il 2024, poi, l’obiettivo è assumere 70 nuovi dipendenti, con una forte attenzione a figure come sviluppatori software, tecnici per cyber security, data scientists.

“È con grande soddisfazione che guardiamo ai risultati ottenuti nel 2023, che confermano il nostro impegno e la nostra determinazione nel perseguire l’eccellenza – afferma Valterio Castelli, Presidente di TD Group Italia – Per il 2024, siamo già sulla strada giusta per continuare questa crescita, con l’obiettivo ambizioso, ma realizzabile di aumentare il nostro fatturato fino a superare 25 milioni di euro.

Oltre a concentrarci sul potenziamento delle nostre operazioni commerciali, il 2024 ci vedrà partecipare attivamente a una serie di eventi strategici, progettati per aumentare ulteriormente la nostra brand awareness. Queste iniziative ci offriranno l’opportunità di consolidare la nostra presenza sul mercato e di accrescere la visibilità del nostro marchio, contribuendo così alla nostra crescita e al raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali”

L’azienda pisana, infatti, sarà protagonista nei prossimi mesi all’interno di numerosi palcoscenici di primo livello come l’Open Innovation, il GDG DevFest e l’Internet Festival.