Pisa, corso gratuito per manager di struttura nel settore socio-sanitario

Giovedì 19 febbraio alle 12, presso il Centro per l’Impiego di Pisa in via Cesare Battisti, Open Day per la presentazione del corso gratuito per la formazione di responsabili di stutture e servizi sociali e socio-sanitari. Rivolto a giovani laureati disoccupati o inattivi, è organizzato dall’agenzia formativa Aforisma, in collaborazione con l’agenzia formativa Pegaso Lavoro e con la cooperativa sociale Arnera, ed è totalmente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le lezioni prevedono un programma multidisciplinare che abbraccia aspetti gestionali, operativi, di comunicazione e management. I partecipanti potranno ottenere la qualifica di “Responsabile di struttura/servizio sociale o socio-sanitario” ed operare sia come libero professionisti sia come dipendenti o soci lavoratori di una cooperativa, in un campo che offre interessanti sbocchi occupazionali: questa figura è infatti ricercatissima, prevista ed obbligatoria per l’accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie. Un’ottima chance di costruirsi un futuro in un settore che, indipendentemente da tanti fattori esterni, garantisce sempre la possibilità di inserimento lavorativo, a condizione di ottenere le opportune qualifiche e competenze come quelle che fornisce questo corso. Fino a 15 posti disponibili, per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 050/2201288, scrivere una mail a info@aforismatoscana.net oppure recarsi direttamente presso la sede in Via dei Cappuccini 2/b Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.