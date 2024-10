Pisa, al campionato Italiano di Strongman l’elezione del più forte e della più forte d’Italia

Dopo 14 gare di qualificazione in giro per l’Italia, circa 50 tra uomini e donne arriveranno al Palasport Vladislovic di Vicopisano (PI) Sabato 26 Ottobre, luogo in cui affronteranno a partire dalle 12.00 e fino alle 18.30, una serie di prove dal peso mastodontico per l’assegnazione del titolo di Italy’s Strongest Man ed Italy’s Strongest Woman 2024.

L’evento, organizzato dalla F.I.S.Man (Federazione Italiana Strongest Man) col patrocinio del Comune di Vicopisano, giunto alla sua undicesima edizione, vedrà gli atleti sfidarsi nelle prove Conan’s Wheel Of Pain, Lacertosus Deadlift Ladder, Sandbag Toss, Lacertosus Apollon Axle Overhead Ladder e le immancabili pietre giganti, le Prefabios Atlas Stones.

Venerdì 25 Ottobre a partire dalle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Vicopisano, è prevista una conferenza stampa di presentazione dell’evento e degli atleti in gara.

La lotta per i titoli in palio si preannuncia serrata: dato l’infortunio dell’Italo-Americano Nicolas Cambi (detentore del titolo) in occasione del World’s Strongest Man in South Carolina (USA) lo scorso Maggio, che lo costringerà a stare lontano dal campo-gara fino ai primi mesi del 2025, sono 3 gli atleti più accreditati per accaparrarsi lo scettro del più forte in campo maschile: Paolo Acquaviva da Verona, Emanuele Greco da Roma e Francesco Videtta da Potenza. Per ognuno di questi 3 sarebbe una prima volta.

Nelle donne invece son ben 5 le contendenti con grandi possibilità di ottenere il titolo di “Italy’s Strongest Woman 2024”: Assunta Petrosino da Salerno (vincitrice nel 2023), Renata Raciti da Alessandria, Isabella Caputo da Parma, Consiglia Amato da Molfetta (BA) e Milone Valentina da Cinisello Balsamo (MI).

Dieci invece i team rappresentati, la caccia al titolo di “Italy’s Strongest Team” sembra però coinvolgerne 5 in maniera più diretta, con una classifica provvisoria che vede i Midlanders Marche (Pesaro) in testa con 207 punti, l’Audere Athletes (Parma) a 169, l’Emmetre Athletes (Verona) a 147, il Viking Team (Alessandria) a 101 ed il Team Ciaralli (Ascoli Piceno) a 97. La finale mette in palio i punti più importanti, ed ogni medaglia potrebbe essere decisiva.

L’appuntamento per scoprire chi saranno i più forti d’Italia 2024 è dunque per Sabato 26 Ottobre, a Vicopisano (PI), a partire dalle ore 12.00.