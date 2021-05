Consorzio Olio extra vergine Toscano IGP rafforza comunicazione, Saccardi: “Iniziativa importante”

Si preannuncia un periodo molto attivo per il Consorzio dell’olio Toscano IGP che si prepara realizzare un’intensa campagna di comunicazione e valorizzazione del proprio prodotto, tutelato e garantito dal 1998. In tutto all’interno di un’interessante annata olivicola per l’olio Toscano IGP che vede il raggiungimento ad oggi di oltre 2.500 tonnellate di prodotto certificato e di assoluto livello qualitativo, complice un perfetto andamento climatico nel periodo della produzione, seguendo proprio le aspettative di tutti gli operatori della filiera.

“E’ importante questa iniziativa del Consorzio per la tutela dell’Olio extravergine Toscano IGP – ha detto la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – . Investire sulla comunicazione e sulla promozione dell’olio toscano IGP significa investire sul brand “Toscana” e quindi su qualcosa, tengo a sottolinearlo proprio in questo periodo, di molto serio. L’olio è uno dei simboli più forti del nostro territorio e chi consuma gli oli della Toscana entra in un rapporto quasi diretto con il dna di questa regione. Un prodotto unico e irripetibile, frutto di una specifica tradizione e di una vera e propria cultura, fatta di tecniche specifiche di coltivazione e di sapori unici. E, come nel caso dell’olio Toscano IGP, con un preciso ed autorevole disciplinare di produzione, “from farm to fork”, dal campo alla tavola. Come Regione stiamo peraltro rilanciando l’olivicoltura con un Piano organico, grazie sia alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale (ormai esteso a tutto il 2022) che del Ricovery Fund, con le quali abbiamo intenzione di rilanciare un vero e proprio “Rinascimento” dell’intera filiera olivicola toscana, coinvolgendo tutti gli anelli della filiera, con il vivaismo olivicolo, coi nuovi impianti olivicoli, con il rinnovo dei frantoi oleari, con la promozione e comunicazione del prodotto”.

Il Consorzio attiverà dunque una campagna di promozione altamente contestualizzata che vede l’Olio Toscano IGP presente nel principale ambito inerente al suo utilizzo: la cucina e parallelamente la corretta alimentazione, sottolineando la grande versatilità del prodotto. L’impianto progettuale si avvarrà dell’utilizzo di mezzi pubblicitari su scala nazionale attraverso l’impiego di canali digitali e magazine del settore cucina oltre al canale radio.