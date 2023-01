Poggiotondo presenta “Le Rancole 2022” a Chianti Lovers

Il battesimo della nuova annata alla Fortezza da Basso il 12 febbraio 2023 in occasione dell’evento Chianti Lovers

Domenica 12 febbraio dalle 9,30 alle 21 a Firenze alla Fortezza da Basso, (Viale Strozzi 1, padiglione Cavaniglia) torna un grande appuntamento, Chianti Lovers l’anteprima del vino toscano per eccellenza, il Chianti appunto. Quest’anno sfilerà in passerella l’annata 2022 che deve ancora crescere ma che è già pronta a farsi sentire.

Ci saranno 110 aziende con 400 etichette. Il format resta lo stesso di sempre: dalle 9,30 alle 16 ingresso riservato alla stampa ed agli operatori, dalle 16 alle 21 a tutti coloro che sono innamorati del Chianti sempre, comunque, dovunque.

POGGIOTONDO a Chianti Lovers porterà in degustazione oltre a LE RANCOLE 2022 cioè l’anteprima da botte dell’ultima vendemmia, LE RANCOLE 2014 (l’annata attualmente in commercio), il 2015 e il 2016 (le annate che verranno). La caratteristica del Chianti di POGGIOTONDO è una, il rispetto della tradizione toscana: sangiovese e canaiolo con un leggero passaggio in legno. Punto.

Alla degustazione parteciperà anche il vinsanto di Poggiotondo, COLLEFRESCO 2010 (l’annata che sta per uscire sul mercato) e 2011 (l’annata che verrà subito dopo). A detta degli esperti COLLEFRESCO è tra i migliori vinsanto della Toscana. Punto.

Lorenzo Massart il titolare di Poggiotondo quando parla de LE RANCOLE ama ripetere “Le Rancole? …. Le Rancole è il Chianti che amo al di sopra di tutti gli altri Chianti”. Dice così per sottolineare che lui ha il pallino del sangiovese, che è un integralista del sangiovese, che il suo Chianti lo fa alla maniera toscana e che … chi, in Toscana, non fa il sangiovese …