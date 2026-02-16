Pisa, a Palazzo Blu torna Warning: L’esplosione della vita sulla Terra e lontano da noi

Torna la rassegna Warning, in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, con l’incontro dal titolo ‘L’esplosione della vita sulla Terra e lontano da noi’. Relatori dell’incontro sono John Robert Brucato, dirigente di ricerca presso l’INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri, a Firenze e Manuela Giovannetti, professoressa emerita di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale presso l’Università di Pisa.

L’incontro tratta il tema dell’origine della vita sulla Terra, iniziata circa 4,4 miliardi di anni fa con la comparsa dell’acqua liquida e culminata, dopo quasi 2 miliardi di anni, con le prime forme moderne di fotosintesi. La scienza studia questo processo attraverso l’abiogenesi, ovvero l’ipotesi che la vita si sia originata da molecole organiche in un ambiente primordiale. Tale teoria, proposta da Oparin e Haldane, sostiene che in un’atmosfera riducente ricca di metano, ammoniaca e acqua, e grazie a fonti di energia come fulmini e raggi UV, si siano formate le prime molecole organiche nel cosiddetto “brodo primordiale”.

L’esperimento di Miller-Urey (1953) confermò parzialmente questa ipotesi, producendo amminoacidi in condizioni simulate della Terra primitiva. Analisi successive hanno dimostrato che questi composti erano effettivamente generati dall’esperimento. Tuttavia, resta ancora poco chiaro come si sia passati da semplici molecole organiche a forme di vita capaci di organizzazione cellulare e riproduzione.

L’incontro affronta anche la teoria della panspermia, secondo cui la vita potrebbe essere diffusa nell’Universo e viaggiare attraverso meteoroidi, comete o altri corpi celesti. La capacità di alcuni microrganismi estremofili di sopravvivere in condizioni estreme sostiene questa ipotesi. Il ritrovamento di un meteorite marziano in Antartide con possibili tracce fossili ha alimentato il dibattito. Lo studio dell’origine della vita, sulla Terra e altrove, rientra oggi nel campo dell’astrobiologia, disciplina interdisciplinare considerata una scienza chiave per il futuro. Nell’incontro sarà affrontato anche il tema delle ricerche volte a scoprire eventuali forme di vita su altri pianeti.

Gli incontri di Warning sono aperti al pubblico, oltre che agli studenti, e sono anche in diretta streaming sugli account facebook ( https://www.facebook.com/PalazzoBluPisa) e youtube ( https://www.youtube.com/channel/UCzHXrr_X6OxKdJjAj2bGisg) di Palazzo Blu e dal sito di Warning ( warning.palazzoblu.it ).

Gli incontri si tengono nell’auditorium di Palazzo Blu a partire dalle 15.30.

Warning è la rassegna ideata da INFN sezione di Pisa e realizzata da Palazzo Blu, con il sostegno della Fondazione Pisa.