Pisa, a Palazzo Blu i capolavori della Belle Époque

Dal 14 ottobre 2025 al 7 aprile 2026 la Fondazione Palazzo Blu di Pisa, in collaborazione con MondoMostre con il contributo della Fondazione Pisa, presenta la “Belle Époque” a cura della Prof.ssa Francesca Dini.

In mostra opere provenienti da istituzioni italiane e internazionali tra cui il Musée d’Orsay e il Louvre, il Philadelphia Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi, il Museo e Real Bosco di Capodimonte oltre a collezioni private per la prima volta accessibili al pubblico.

La mostra intende celebrare l’eleganza, la modernità e il fascino della Parigi fin-de-siècle, osservata anche attraverso lo sguardo degli artisti italiani tra cui Boldini, De Nittis e Corcos che vi trovarono ispirazione e divennero protagonisti nel vivace contesto artistico europeo.

Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche che ripercorrono i momenti salienti di quel periodo: dagli sconvolgimenti politici del 1870 all’affermazione della Parigi moderna. Attraverso ritratti mondani di Boldini, Sargent e Helleu, le vedute urbane di De Nittis, gli echi impressionisti di Zandomeneghi e l’eleganza cosmopolita della Maison Goupil, la mostra racconta un’epoca irripetibile tra arte, letteratura, scienza e costume, che ha fatto di Parigi il cuore culturale del mondo.