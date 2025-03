Pegaso dello Sport a Giuseppe Rossi, Giani: “Pepito nel cuore dei tifosi viola”

Giuseppe Rossi è tornato in campo allo stadio Franchi di Firenze il 22 marzo per il “Pepito day”: una giornata speciale per l’ex attaccante viola. Il prato dello stadio è così tornato in una partita d’addio, ad ospitare alcuni dei più grandi campioni che hanno condiviso con Giuseppe Rossi la propria traiettoria calcistica, ma non solo. Il Pepito Day, è stata una festa per tutta Firenze. Ad accompagnare la giornata il gruppo pop rock fiorentino Street Clerks e l’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico, con un rappresentante per ciascuna delle quattro squadre storiche che ha disputato l’amichevole al fianco delle leggende che hanno accettato di omaggiare Giuseppe Rossi.

Al Pepito day anche il presidente Eugenio Giani che ha consegnato all’ex attaccante viola il Pegaso dello Sport, riconoscimento prezioso della Regione Toscana.

“Pepito Rossi, a Firenze, è rimasto nel cuore dei tifosi viola. – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – È un giocatore che ha lasciato un grande ricordo, una persona che si è fatta amare e stimare. Giuseppe è diventato un simbolo della squadra che fra il 2013 e il 2016 regalò diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Di Rossi ricorderemo sempre i tre gol realizzati quella domenica di quasi dodici anni fa. Era il 20 ottobre 2013 quando scrisse la storia. I gigliati giocarono una delle partite più belle di sempre vincendo in rimonta per 4 a 2 contro la Juventus. Nessun tifoso viola dimenticherà mai quel giorno. Ai gol di Tevez e Pogba nel primo tempo, la squadra allora allenata da Montella ebbe nella ripresa una reazione incredibile riuscendo ad annichilire i bianconeri grazie a una straordinaria tripletta di Rossi e all’indimenticabile gol di Joaquin. Un’emozione unica fu regalata a Firenze. Quella fu per tutti la partita di Pepito”.

Nel match di ieri la Fiorentina, composta da ex compagni di Rossi e idoli dei tifosi viola, e il Pepito Team, una selezione di fuoriclasse che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili in altre squadre, compresa la Nazionale italiana. Ad allenare le due squadre Manuel Pellegrini e Roberto Dellapina, primo allenatore di Giuseppe Rossi al suo arrivo in Italia.

Il parterre d’eccezione era composto da una serie di campioni che negli ultimi 30 anni hanno entusiasmato il popolo viola, ma non solo: Gabriel Omar Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Francesco Flachi, Gonzalo Rodríguez, Josip Ilicic e Mario Gomez. Non solo,erano presenti anche Martin Jorgensen, David Pizarro, Alberto Aquilani, Juan Manuel Vargas, Milan Badelj, Gianmatteo Mareggini e Christian Riganò, simboli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente gigliata.