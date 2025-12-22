Ospedale del Valdarno, i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia

Un’invasione festosa di Babbi Natale si è tenuta oggi all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. L’iniziativa è stata del Motoclub “Discorsi Pochi” che, insieme ad una rappresentanza de “I centauri del Valdarno” e “Le manette del Valdarno”, ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale e al reparto di ostetricia.

Un’occasione di festa, capace di generare entusiasmo tanto nei piccoli pazienti del reparto di pediatria che nel personale, che ha accolto con calore i centauri vestiti da Babbo Natale e li ha accompagnati a consegnare i doni direttamente alle bambine e ai bambini prima di deporne altri sotto l’albero di natale allestito in reparto. Insieme ai giochi, al reparto sono stati donati un tiralatte, una bilancia pesa-bambini e uno scalda biberon.

Successivamente, Babbo Natale si è recato in ostetricia per consegnare la lana che sarà trasformata, dalle abili mani delle volontarie, in morbide copertine e caldi cappellini per i neonati.

“Ringrazio di cuore il Motoclub Discorsi Pochi per questa preziosa iniziativa – ha dichiarato Sara Casalini Direttrice U.O.C. Pediatria e Neonatologia – che ha portato tanta gioia e tanti sorrisi nel reparto di Pediatria, ha rallegrato la giornata ai nostri bambini ricoverati e anche a noi operatori. Dopotutto, davanti a Babbo natale tutti torniamo un po’ bambini e il cuore si scalda subito. Iniziative come questa sono importanti per i nostri piccoli pazienti, li aiutano ad affrontare meglio il ricovero, ma anche per tutto il personale.”

“Mi unisco al ringraziamento ai Babbi Natale dei Motoclub “Discorsi pochi” – ha proseguito Miriam Capitini, Ostetrica U.O.C. Ostetricia e Ginecologia – per la donazione della lana che verrà consegnata alle nostre volontarie che provvederanno a confezionare copertine e cappellini da consegnare ai bambini appena nati per assicurare il contatto pelle a pelle con le loro mamme.”