Oltre duemila ciclisti eroici in Val d’Orcia per la nona edizione di Eroica Montalcino

Domenica 25 maggio 2025, Montalcino tornerà a essere lo scenario della “bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”: i valori fondanti de L’Eroica, nata nel 1997 e oggi divenuta un fenomeno globale. Per la sua nona edizione, Eroica Montalcino accoglierà oltre duemila appassionati ciclisti provenienti da 36 Paesi, pronti a sfidare le leggendarie strade bianche della Val d’Orcia, in sella a biciclette e abbigliamento d’altri tempi.

Una vera festa del ciclismo eroico, in continua crescita, che unisce partecipanti da ogni angolo del mondo: Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Austria, Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Lussemburgo, Svezia, Polonia, Croazia, Islanda, Slovenia, Canada, Liechtenstein, Giappone, San Marino, Grecia, Brasile, Portogallo, Lituania, Inghilterra, Estonia, Lettonia, Australia, Albania, Colombia, Singapore, Spagna, Slovacchia e Bulgaria.

Tra le regioni italiane, le più rappresentate sono: Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna, seguite da Piemonte, Lazio e Veneto. Le iscrizioni last minute continuano a tenere impegnata la segreteria, dunque le statistiche non sono ancora definitive.

Altri dati: i ciclisti stranieri rappresentano già circa il 25% dei partecipanti mentre i cinque percorsi disponibili – dalla breve ma suggestiva Passeggiata Eroica di 27 km al lungo e impegnativo Percorso Eroico di 153 km, pensato per chi desidera davvero mettere alla prova gambe e cuore – registrano una distribuzione omogenea nelle scelte dei partecipanti.

Particolarmente significativo è l’aumento della partecipazione femminile, oggi pari al 13% del totale; un dato che testimonia la forza di un messaggio universale, capace di parlare a tutti.

Come da tradizione, non mancano le curiosità anagrafiche. Il partecipante più anziano sarà Denis, francese classe 1935, mentre il più giovane sarà Lorenzo, dodicenne siciliano nato nel 2012. Tra le donne, la più esperta sarà Marcia (USA, 1955) e la più giovane Mila (Germania, 2010). Per le italiane, spiccano Alba (1955, Forlì) e Lisa (2008, Perugia).

E anche quest’anno ci sarà chi festeggerà pedalando: dieci ciclisti compiranno gli anni proprio durante Eroica Montalcino. Si tratta di: Sebastian (Germania), Charles e Joanna (Regno Unito), Christian (Germania), Fabio, Paola e Franco (Toscana), Mauro Angelo (Lombardia), Roberto (Piemonte) e Clemens (Austria). Un’occasione in più per brindare lungo i percorsi, nei ristori o durante la festa finale.

Infine, c’è un aspetto che va oltre ogni dato statistico. Chi partecipa a Eroica Montalcino porta con sé una piccola, grande storia da raccontare. Sono tutte storie fatte di ricordi, amicizie, riscoperte o passioni condivise. Storie autentiche, non solo a pedali, che trasformano ogni partecipante in un protagonista unico della giornata. È questo lo spirito vero, intimo e profondo che, anno dopo anno, rende indimenticabile l’appuntamento di Montalcino.

Parafrasando la tv di un tempo: “Pedalare a Eroica Montalcino per credere”.

I percorsi di Eroica Montalcino 2025

Percorso Eroico – 153 km | Dislivello: 2.894 m, partenza ore 7.30

Percorso Val d’Orcia – 96 km | Dislivello: 1.907 m, partenza ore 7.30

Percorso Crete Senesi – 70 km | Dislivello: 1.180 m, partenza ore 9.00

Percorso Brunello – 46 km | Dislivello: 868 m, partenza ore 9.00

Passeggiata Eroica – 27 km | Dislivello: 580 m, partenza ore 9.00

Eroica Montalcino 2025

Il programma

Venerdì 23 maggio

Ore 11.30 Convegno di presentazione “I Percorsi Ritrovati” – conferenza stampa con autorità locali, rappresentanti dei parchi e dei 17 comuni aderenti ai percorsi permanenti di Terra Eroica, per raccontare il progetto e immaginare nuove strade per la tutela del territorio – Complesso di Sant’Agostino

Ore 17.00: Apertura Eroica Montalcino 2025

Ore 17.00 – 19.00: Ritiro Buste Tecniche – Complesso di Sant’Agostino

Ore 17.00 – 19.00: Ritiro Pacco Gara – Piazza del Popolo

Ore 17.00 – 20.00: Mercatino Eroico – Fortezza

Ore 17.00 – 20.00: Villaggio Sponsor Global – Piazza Garibaldi

Ore 17.00 – 21.00: Eroica Caffè – Piazza del Popolo

Ore 17.00 – 18.00: Eroica Montalcino raccontata dal tratto grafico dell’artista Osvaldo Casanova – Piazza del Popolo

Ore 17.00 – 19.00: Ciclofficina Eroica – Fortezza

Ore 17.00 – 19.00: Registro Biciclette Eroiche – Complesso di Sant’Agostino

Ore 17.00 – 19.00: Terra Eroica – Complesso di Sant’Agostino

Ore 20.00: Accensione delle maglie luminose

Dalle ore 20.00: Aperitivo e Cena a buffet – Bar Belvedere, Via Giacomo Matteotti, 31

Dalle ore 21.00: Concerto dei Grunge Day – Bar Belvedere, Via Giacomo Matteotti, 31

Musica e intrattenimento – Piazza del Popolo

Sabato 24 maggio

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00: Ritiro Buste Tecniche – Complesso di Sant’Agostino

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00: Ritiro Pacco Gara – Piazza del Popolo

Ore 09.00 – 20.00: Mercatino Eroico – Fortezza

Ore 09.00 – 20.00: Villaggio Sponsor Global – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 21.00: Eroica Caffè – Piazza del Popolo

Ore 09.00 – 19.00: Ciclofficina Eroica – Fortezza

Ore 09.00 – 19.00: Nutrizione e vita sana presso stand Generali Italia

Ore 09.00 – 19.00: Colnago Retrofitting presso stand Colnago

Ore 09.00 – 19.00: Degustazione di eccellenze presso stand Ferrarini Food

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00: Registro Biciclette Eroiche – Complesso di Sant’Agostino

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00: Terra Eroica – Complesso di Sant’Agostino

Ore 10.00 – 11.00 Talk “L’eroico 1925: le vittorie di Tour e Giro”, con Marco Pasquini e Giancarlo Brocci – Piazza del Popolo.

Ore 14.00 / 14.30: Punzonatura e Pedalata con Ciclo Club Eroica – Piazza del Popolo

Ore 16.30 – 17.30: Letture sotto le Logge – Domenico Repetto introduce Giancarlo Brocci nella lettura della storia del ciclismo raccontata ne “I Percorsi Ritrovati” – Piazza del Popolo.

Ore 18.45: Concorso “Barba e Baffi” – Piazza del Popolo

Ore 19.30: Aperitivo e Musica Eroica Caffè – Piazza del Popolo

Ore 20.00: Cena Eroica nei Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio

Musica, intrattenimento e giochi per ragazzi, in strada

Domenica 25 maggio

Ore 06.30 – 09.30: Ritiro Buste Tecniche – Complesso Sant’Agostino

Ore 06.30 – 19.00: Ritiro Pacco Gara – Piazza del Popolo

Ore 06.30 – 21.00: Eroica Caffè – Piazza del Popolo

Ore 06.30 – 20.00: Ciclofficina Eroica – Fortezza

Ore 09.00 – 20.00: Mercatino Eroico – Fortezza

Ore 09.00 – 20.00: Villaggio Sponsor Global – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 19.00: Terra Eroica – Teatro degli Astrusi – Piazza Garibaldi

La corsa – Piazza del Popolo

Partenze

Lungo “Eroico” km 153, partenza libera ore 07.30 – 08.00

Medio “Val d’Orcia” km 96, partenza libera ore 07.30 – 08.30

Medio “Crete Senesi“ km 70, partenza libera ore 09.00 – 09.30

Corto “Brunello“ km 46, partenza libera ore 09.00 – 09.30

Passeggiata “Eroica“ km 27, partenza libera ore 09.00 – 09.30

Aspettando l’arrivo

Ore 10.00 – 20.00: Musica e Parole fino all’arrivo dell’ultimo corridore – Piazza del Popolo

Ore 12.00 – 20.00: Pasta Party e Musica – Fortezza

Ore 20.30: Saluto e Brindisi della Squadra Eroica – Piazza Del Popolo