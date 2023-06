Notti dell’Archeologia, alla scoperta di musei e siti culturali nel mese di luglio

Comincerà il primo luglio prossimo, per concludersi a fine mese, la ventitreesima edizione de “Le notti dell’archeologia”, appuntamento estivo che coinvolge le aree archeologiche e i diversi musei toscani, ideato a suo tempo dall’Associazione Musei Archeologici della Toscana e dalla Regione Toscana.

In questa edizione il tema proposto per stimolare le iniziative nei siti culturali è quello della diversa attenzione che nel corso dei secoli e dalle varie culture è stata data al benessere. Si tratta di un processo non lineare nel tempo, né diffuso nello spazio e diversamente articolato secondo l’appartenenza alle varie classi sociali.

“La rassegna – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani – costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana. Un invito a scoprire e riscoprire le bellezze che ci circondano e ad entrare in contatto diretto con le nostre radici. Sarà un modo interessante durante il mese di luglio per conoscere meglio il nostro ricchissimo passato. Ogni tanto, com’è accaduto di recente a San Casciano dei Bagni, da questo passato emergono vestigia emozionanti, che meritano attenzioni particolari. Attraverso le Notti dell’Archeologia ci poniamo ancora una volta l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ed archeologico di cui la nostra regione è particolarmente ricca”.

Il programma delle Notti è rivolto ad un pubblico vasto, persone appassionate e curiose di tutte le età, mentre gli orari delle iniziative sono diversificati, per favorirne la fruibilità. Non soltanto Notti, quindi, ma anche giornate.

Si va dalle visite guidate ed aperture straordinarie in notturna ai laboratori didattici, fino agli spettacoli e alle conferenze a tema: un intero mese di iniziative che coinvolge siti, parchi ed aree civiche e della direzione regionale musei di tutte e dieci le province della Toscana, promosso da Regione Toscana in collaborazione con UniCoop Firenze.

Le adesioni alla manifestazione resteranno aperte per tutto il mese di luglio e, al momento, sul sito della regione si trovano già un centinaio di appuntamenti: un numero destinato a crescere, come nelle precedenti edizioni.

Tra gli eventi, solo per citarne alcuni, il 1 luglio la conferenza serale al Museo Civico Pinacoteca Crociani a Montepulciano sul tema Bacco/Dioniso di Michelangelo Buonarroti e, a Camaiore, attività didattiche, notte al museo, passeggiate, spettacoli e dimostrazioni archeologiche itineranti alla scoperta della città medievale (1 luglio, 14 luglio, 29 e 30 Luglio).

A Siena al Santa Maria della Scala (il 6, 18 e 27) al Museo Nazionale Archeologico eventi alla scoperta del patrimonio romano e medievale. Ad Asciano l’8 Luglio, Museo Palazzo Corboli, un percorso guidato sul benessere nel mondo etrusco mentre lo stesso giorno a Dicomano un laboratorio per bambini sui gioielli etruschi.

A Pisa il Sistema Museale dell’Università Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” propone visite guidate l’8 luglio su benessere e bellezza nell’antico Egitto. A Carmignano il ricco calendario di iniziative per grandi e piccoli prevede, tra le molte attività, l’11 luglio l’attesissima notte a Pietramarina con il concerto sullo scavo archeologico fra i lecci secolari e un’eccezionale apertura notturna del Tumulo principesco di Montefortini, il 29 luglio. Al Museo Archeologico di Gonfienti conferenze su archeologia ed etruschi il 5 e il 12 mentre il 30 si terrà un interessante incontro sulle attività domestiche e gli ornamenti femminili nell’antica civiltà etrusca. A Sorano l’8 si terrà lo spettacolo “Nuvole” alla necropoli etrusca di Sovana mentre il 29 alla Fortezza Orsini ci sarà una rappresentazione tratta da “Il lavoro culturale” di L. Bianciardi.

Un fitto programma di eventi anche a Santa Maria a Monte (Pisa) tutti i venerdì, fino al 28 luglio, alla Rocca, teatro, musica, conferenze e osservatori telescopici in notturna. Peccioli propone (il 12 e il 19 luglio) l’iniziativa “Santa Mustiola Sotto le Stelle” con visite guidate, musica e osservatorio della volta celeste e le Gallerie degli Uffizi in occasione delle Notti dell’Archeologia pubblicheranno sul loro sito per tutto il periodo l’ipervisione “Dominae. Per una Roma al femminile”.

Gli eventi, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito regionale https://www.regione.toscana.it/cultura/eventi oltre che nei canali social e nei portali di promozione.

Per orari, programmi dettagliati, prenotazioni e informazioni di ogni singolo evento si consiglia di prendere contatto con gli organizzatori.