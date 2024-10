Next Generation Fest 2024, alla terza edizione hanno partecipato oltre 18 mila giovani

Sono 18 mila le ragazze e i ragazzi che sono arrivate finora al Teatro del Maggio di Firenze per partecipare alla terza edizione del Next Generation Fest.

Da questa mattina il flusso di persone non si è mai fermato e la partecipazione è destinata a crescere fino al termine della manifestazione prevista per le 23.

“Con orgoglio guardiamo questi giovani, che hanno voluto raccogliere il messaggio della Toscana che li considera protagonisti non solo nel domani ma nell’oggi”, dice soddisfatto il presidente Eugenio Giani. “Quella di oggi è la vetrina dei giovani che sanno essere protagonisti con l’auspicio e la voglia della Regione di offrire l’opportunità a tutti di essere subito protagonisti”, aggiunge sottolineando che “quando le istituzioni fanno le cose bene, con qualità, i giovani non sono passivi e rispondono. E questo è il messaggio che viene da tutta Italia”.

“Con le 17mila iscrizioni chiuse qualche giorno fa, avevamo già avuto la percezione che sarebbe stata l’edizione più partecipata di sempre”, osserva Bernard Dika, portavoce del presidente Giani con delega alle politiche giovanili e ideatore di Next Generation Fest, “ma la quantità di ragazze e ragazzi che sono arrivati oggi ci ha sorpreso superando ogni aspettativa”. “E’ il segno che i giovani non vogliono restare a casa, hanno voglia di impegnarsi, confrontarsi sui grandi temi, sentirsi parte del mondo che stanno costruendo”.