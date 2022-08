Mutuo giovani under 36: come funziona e requisiti principali

Mutuo giovani under 36: cos’è

Per andare incontro alle problematiche dei più giovani che spesso hanno difficoltà a trovare un’occupazione stabile e a comprare casa, il Governo italiano ha elaborato dei piani di credito per garantire anche ai più giovani l’accesso ai mutui. Finanziamenti agevolati per l’acquisto della prima casa caratterizzati da piani di rimborso flessibili e rate mensili basse.

Con mutuo giovani under 36 sono previsti tassi agevolati, nessuna imposta di registro ipotecaria e catastale né l’imposta sul mutuo dello 0,25%. Inoltre, è soprattutto prevista la garanzia statale sull’80% della quota capitale e, nei casi di pagamento dell’IVA, è previsto pure un credito di imposta.

Si tratta di una serie di condizioni favorevoli sui mutui, confermate sino al 31 dicembre 2022, per facilitare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36. Opportunità possibili grazie a un accordo del Governo sottoscritto con un buon numero di banche. L’erogazione di questi finanziamenti è resa fattibile dalla presenza di un Fondo di Garanzia, approvato dalla Legge 147/2013. Il mutuo giovani under 36 prevede dunque diverse agevolazioni, di cui anche tu potresti beneficiare per comprare la prima casa. Ovviamente, come per qualsiasi misura agevolativa, per poterlo fare devi essere in possesso di alcuni imprescindibili requisiti.

Mutuo giovani under 36: come funziona

Il funzionamento del mutuo giovani under 36 è abbastanza semplice: il Governo garantisce ai giovani sino all’80% della somma richiesta quale mutuo per acquistare la prima casa. Un’ampia copertura della quota capitale dei mutui possibile grazie al Fondo CONSAP. A tutti gli effetti trattasi dunque di mutui a condizioni particolarmente agevolate in quanto, in questi casi, i relativi contratti non possono avere tassi di interesse maggiori dei tassi medi considerati ai fini dell’usura, né prevedere la presenza di garanti.

Fino alla fine del 2022 poi, se hai meno di 36 anni e un reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro, non pagherai le imposte previste generalmente in fase di compravendita. Nel dettaglio se acquisti una prima casa entro tale data non sarai tenuto all’imposta di registro del 2% sul valore dell’immobile, né al versamento dell’imposta catastale e ipotecaria e potrai beneficiare di tassi di interessi calmierati. Ai fini del mutuo agevolato non necessiti di alcun garante, una volta rispettati i requisiti sarà lo Stato a fungere da garante per il prestito.

Puoi scaricare il modello per la domanda di accesso al Fondo Garanzia direttamente dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) oppure trovarlo presso lo sportello della banca alla quale richiedere il prestito. La compilazione del modulo è piuttosto semplice, sarà sufficiente riportare correttamente tutti i dati anagrafici, dichiarare il possesso dei requisiti e firmare la domanda. Alla richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità e la dichiarazione ISEE.

Presentata la domanda, la banca trasmetterà i documenti alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), che nel giro di una ventina di giorni segnalerà all’istituto di credito l’ammissione al Fondo. A sua volta, la banca interessata entro 90 gg comunicherà alla CONSAP i dettagli del contratto di mutuo concesso oppure l’esito negativo. Tempistica abbastanza contenuta per accelerare le pratiche e per consentire agli aventi diritto di avere una risposta in merito senza aspettare troppo tempo.

Requisiti per richiedere il mutuo giovani under 36

Per l’accesso al mutuo giovani under 36 è essenziale il possesso di determinati requisiti, senza i quali sono precluse le agevolazioni previste dal Decreto Sostegni Bis. A tal proposito dovrai:

• avere un’età anagrafica inferiore ai 36 anni (fino ai 35 anni compiuti);

• avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non maggiore ai 40.000 euro;

• non essere proprietario di altre case ad uso abitativo nel nostro Paese né al di fuori dei confini nazionali;

• l’immobile interessato dalla richiesta di mutuo deve essere locato in Italia, non essere di lusso né catalogato tra le abitazioni signorili, ville, castelli, etc.

Le agevolazioni previste con il mutuo giovani under 36 sono rivolte anche alle coppie giovani under 35, a coloro che abitano nelle case popolari e alle famiglie mono genitoriali. Come puoi vedere, la misura è aperta a una larga fascia di potenziali beneficiari.

In conclusione

Queste forme di mutuo sono state pensate dal Governo per facilitare l’accesso al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai giovani con più difficoltà finanziarie. Per tutelare coloro che in genere non hanno i requisiti imposti dagli istituti bancari, sicuramente più restrittivi per paura dei rischi di insolvenza.

Con questa misura lo Stato, oltre a sollevare gli interessati da alcuni adempimenti di natura fiscale, con il Decreto Sostegni Bis ha implementato il Fondo di Garanzia mutui per l’acquisto della prima casa dal 50% all’80% delle quote capitali dei mutui.

Dal 24 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 se hai meno di 36 anni di età e un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non maggiore ai 40.000 euro avrai quindi la reale opportunità di fruire della garanzia dello Stato sino all’80% della quota capitale. Questo vuol dire che, nel caso in cui non riuscissi a restituire il prestito alla banca, interverrà il Fondo di Garanzia a tutela della cifra residua.

Per concludere, con il mutuo giovani under 36 avrai dunque l’importante vantaggio del supporto della garanzia statale e non pagherai alcune imposte solitamente dovute. Di contro, per fruire dei benefici, potrai esclusivamente acquistare o ristrutturare la prima casa.

L'essenziale, prima di qualunque decisione, è avere un quadro completo della situazione per sottoscrivere un contratto di mutuo pienamente soddisfacente e in linea con le tue necessità.