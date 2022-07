MUSICA – Riparte domani il Pistoia Blues Festival con The Tallest Man on Earth

Partirà domani la 41° edizione del Pistoia Blues Festival prevista dal 7 al 16 luglio 2022.

Dopo due anni, ritorna a Pistoia l’emozione della grande musica con un cartellone ricco di grandi nomi: dalle star mondiali come Simple Minds, Paolo Nutini e Gov’t Mule fino a Elisa, Manuel Agnelli, Eugenio Finardi, Fabio Treves, Willie Peyote e moltissimi altri.

GIOVEDI’ – L’apertura sarà affidata domani 7 luglio al cantautore svedese The Tallest Man on Earth in un imperdibile intimo concerto in Fortezza Santa Barbara. Acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua carismatica presenza scenica, Kristian Matsson, in arte The Tallest Man On Earth, viene spesso paragonato a Bod Dylan per la sua abilità nel comporre i brani, combinata ad uno stile vocale unico, fatto di musica e poesia. “I Love You. It’s A Fever Dream”, il suo ultimo lavoro, è un album intimo e acustico e che ci riporta agli albori musicali del cantautore svedese. Scritto e prodotto da Matsson, è stato registrato quasi interamente nel suo appartamento a Brooklyn, New York. Pubblicato ad aprile 2019, il disco arriva a un anno dal progetto musicale di “When The Bird Sees The Solid Ground”. A proposito dell’album racconta: «Ovviamente ci sono alcune canzoni d’amore e poi ci sono altre canzoni. Durante la realizzazione dell’album ho pensato molto allo sguardo attraverso il quale esaminiamo le nostre vite e, per qualche ragione, al fatto che le nostre peggiori tendenze sembrano sempre balzare all’occhio per prime, mentre le cose migliori possono passare inosservate. Mi sono reso conto che alcuni dei momenti più potenti e stimolanti della mia vita sono stati i più sottili».

VENERDI’ – In Piazza Duomo ad ingresso libero grande serata prevista venerdì 8 Luglio 2022 con l’evento intitolato “Sweet Home Pistoia”, titolo del primo libro ufficiale sul Pistoia Blues “Sweet Home Pistoia – 40 anni di Festival Blues” edito dalla Volo Libero Edizioni a cura dell’Associazione Blues In e del Comune di Pistoia. Un libro dove si ripercorre l’intera storia di quarant’anni di Festival con moltissimo materiale fotografico, aneddoti e materiale dell’epoca. Con questa premessa non potevano mancare nello spettacolo due grandi nomi del blues italiano come Eugenio Finardi & Fabio Treves accompagnati dalla Treves Blues Band, la prima storica formazione di blues italiano a calcare i pachi della penisola. Con Finardi ( voce chitarra) e Treves (armonica e voce) ci saranno Alessandro Gariazzo (chitarre), Massimo Serra (batteria) Gab Delle Piano (basso). A precederli un parterre di altri grandi musicisti come Cek Franceschetti accompagnato per l’occasione dai The Stompers, il cantante e chitarrista sardo Francesco Piu, la blues band bresciana dei Superdownhome, già al festival in passato, ma questa volta accompagnati da due ospiti d’eccezione come Mark Feltham & Dennis Greaves del celebre gruppo inglese Nine Below Zero con cui la band ha realizzato anche l’ultimo singolo discografico “Homework” . L’intero evento è organizzato in collaborazione con Slang Music.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Tutte le info sui canali ufficiali: www.pistoiablues.com