Musica, Ludovico Einaudi per la prima volta sul palco di Lucca Summer Festival 2026

Ludovico Einaudi sarà per la prima volta al Lucca Summer Festival. Dopo un tour mondiale che ha registrato risultati straordinari sui palchi più prestigiosi del pianeta, il celebre compositore e pianista italiano arriva a Lucca con un evento speciale: 24 giugno 2026, Piazza Napoleone.

Il Maestro porterà in scena la sua musica in una serata che si preannuncia come uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate: un viaggio sonoro fatto di atmosfere evocative e intensità emozionale, nel cuore della città rinascimentale.

La data di Ludovico Einaudi si inserisce all’interno della 27ª edizione del Lucca Summer Festival, che ha già annunciato alcuni dei momenti più attesi del 2026, tra cui:

Jamiroquai | 4 luglio | Area Mura Storiche

Alabama Shakes + Matt Berninger | 7 luglio | Piazza Napoleone

Katy Perry | 19 luglio | Area Mura Storiche

Marcus Miller “We Want Miles!” | 21 luglio | Piazza Napoleone