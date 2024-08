Lucca, 80 anni dalla Liberazione: tutte le iniziative

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione (1944-2024) l’Associazione Toscana Volontari della Libertà e il Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Lucca, organizzano una tre giorni di eventi per ricordare la fine della guerra per la città e il comune.

Giovedì 5 settembre alle ore 17.00, nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si terrà la proiezione del docufilm “Le ragazze del ‘44” di Simonetta Simonetti, regia di Paolo Pescucci. Un documentario nel quale alcune signore – oggi ultraottantenni – raccontano la guerra, le privazioni, la paura e finalmente la Liberazione. La pellicola verrà poi distribuita nelle scuole di Lucca e provincia, attivando in questo modo il meccanismo di passaggio del testimone tra generazioni, allo scopo di raccontare l’orrore della guerra, per costruire e difendere la pace.

Venerdì 6 settembre alle ore 17.00 all’auditorium della biblioteca comunale Agorà si terrà la presentazione dei libri “Le donne e la censura di guerra” di Simonetta Simonetti e “Il Notiziario Lucchese” di Andrea Giannasi. La storica Simonetta Simonetti attraverso numerose lettere ricostruisce la guerra vista attraverso gli occhi, le penne e i cuori delle tante donne rimaste a casa a portare sulle proprie spalle il peso dei lutti, delle distruzioni, del conflitto. Non basta la censura a limitare il dolore, la paura e la rabbia, anzi questa amplifica la portata della vita sommersa, ma potente, delle donne che chiedono pace.

Lo storico Andrea Giannasi ricostruisce la storia del giornale uscito immediatamente dopo la liberazione di Lucca, grazie al quale è possibile rivivere i giorni dopo il 5 settembre 1944. Attraverso il foglio curato dal Comitato di Liberazione Nazionale, la città di Lucca cerca di tornare alla normalità, mostrando però i segni della guerra e delle tante privazioni. Interessante la lettura critica a distanza di 80 anni e la possibilità di capire come la comunità riuscì a riprendere il proprio cammino.

Sabato 7 settembre alle ore 11.00 alla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” di Lucca si terrà la conferenza stampa e presentazione dell’archivio fotografico e documentario a due anni dall’inizio delle attività. Il Centro Studi mette a disposizione dei ricercatori in tutto il mondo decine di fondi che oggi sono stati digitalizzati. La Storia del Novecento ricostruita attraverso diari, album fotografici, lettere, documenti. Sarà possibile seguire la conferenza stampa online.

Lo stesso giorno, nel pomeriggio alle ore 16.00, all’auditorium della biblioteca comunale Agorà, si terrà il convegno dal titolo “Il contributo militare alla lotta di Liberazione”.

Dopo i saluti del sindaco di Lucca Mario Pardini, introdurrà i lavori il presidente dell’Associazione Toscana Volontari della Liberta Simonetta Simonetti. Gli interventi previsti sono: “Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e il Fronte militare clandestino di Roma”, a cura della professoressa Carla Sodini.; “Rivista Militare, una storia di Libertà”, a cura del colonnello Giuseppe Cacciaguerra; “Dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento”, a cura del maresciallo Italo Cati; “I militari italiani nella Resistenza. La storia delle formazioni autonome”, a cura del dottor Andrea Giannasi. L’incontro sarà registrato per la sua ulteriore diffusione.