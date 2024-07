Musei e sistemi museali, in arrivo risorse per 2 milioni dalla Regione

Con risorse per quasi due milioni di euro la Regione Toscana ha scelto di sostenere anche per il 2024 musei ed ecomusei di rilevanza regionale e sistemi museali. Le risorse sono state assegnate tramite due diversi bandi.

A 109 enti tra musei ed ecomusei andranno 1,2 milioni, mentre a 26 sistemi museali territoriali e tematici, andranno 500.000 euro. Ulteriori 250 mila euro sono stati inoltre liquidati ai sistemi museali a conclusione delle attività del bando precedente, relativo al 2023 ma con scadenza delle attività a marzo 2024.

“Grazie al sostegno della Regione – ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani – i 109 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di ‘ente di rilevanza regionale’ potranno svolgere più serenamente le proprie attività ordinarie e sviluppare ulteriormente l’offerta culturale. Invece nei sistemi museali il contributo ha finalità più specifiche e serve per realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori e l’infrastrutturazione tecnologica”.

Questi i 26 sistemi museali, tematici o territoriali, che sono stati finanziati:

Musei Toscani per l’Alzheimer, contributo di 34.523 euro;

Case della Memoria in Toscana – I Grandi personaggi, contributo di 31.064 euro;

Fondazione Musei Senesi, contributo di 33.693;

Sistema museale della Provincia di Lucca- Fondazione Paolo Cresci, contributo di 30.926;

Musei e parchi partecipativi della Toscana- Fondazione Aglaia, contributo di 32.724;

Terre dei Malaspina e delle Statue stele, contributo di 29.266;

Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT) – Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, contributo di 26.361;

Sistema museale Montagna pistoiese -SIMOP, contributo di 25.531

Sistema Ecomusei Toscana – SET, contributo di 27.329;

Museo e Istituto fiorentino di Preistoria – Welcome Firenze, contributo di 30.234;

Rete Musei di Prato-Fondazione Parsec, contributo di 28.436;

12 Musei Ecomusei Casentino- Fondazione Lombard, contributo di 22.764,

Rete Toscana dei Musei scientifici – Università degli Studi di Firenze, contributo di 27.191;

Musei di Maremma, contributo di 32.309;

MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa, contributo di 31.064;

Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, contributo di 28.021;

Sistema Museale Pistoiese- SIMUP, contributo di 31.064;

Pisa Percorsi Museali – PPM , contributo di 24.424;

SMART – Sistema museale dell’arcipelago toscano, contributo di 30.511,55;

Rete museale Valdera, contributo di 27.329;

Sistema Museale del Valdarno di Sotto, contributo di 28.851

Sistema Museale integrato Mugello-Montagna fiorentina – SMI, contributo di 29.404;

rete Musei di tutti – Comune di Fiesole, contributo di 29.266;

Sistema Museale del Valdarno , contributo di 27.883;

Pratomusei, contributo di 26.084;

Storia e Memoria del ‘900 – Istituzione Parco Nazionale della Pace Sant’Anna di Stazzema, contributo di 23.732.

Questi i 109 musei di rilevanza regionale che hanno ricevuto il sostegno regionale:

– 28 della Città metropolitana di Firenze

Museo degli Innocenti – Istituto degli innocenti a Firenze, contributo di 14.060;

Museo di Palazzo Vecchio a Firenze, contributo di 13.715;

Palazzo Medici Riccardi a Firenze, contributo di 13.555;

Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, contributo di12.754;

Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza a Firenze, contributo di 13.369;

Museo del Novecento a Firenze, contributo di 12.923;

Museo FirST – Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze , contributo di 12.163;

Complesso dell’Opera di Santa Croce a Firenze, contributo di 11.743;

Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi” a Firenze, contributo di11.582;

Museo Fondazione Franco Zeffirelli a Firenze, contributo di 11.503;

Casa Buonarroti a Firenze, contributo di 11.135;

Museo Stefano Bardini a Firenze, contributo di 9.167;

Museo Horne – Fondazione Horne a Firenze , contributo di 10.864;

Museo Stibbert a Firenze, contributo di10.241;

MMAB Museo della Ceramica di Montelupo, contributo di 12.872;

Museo dei Ferri Taglienti a Scarperia San Piero, contributo di 12.853;

Museo Primo Conti a Fiesole, contributo di 9.303;

Museo Civico Archeologico di Fiesole, contributo di 12.272;

Museo Comunale del Figurino Storico di Calenzano, contributo di 11.536;

BEGO Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino, contributo di 11.528

Museo del vetro a Empoli, contributo di11.358;

Museo archeologico di Gonfienti a Campi Bisenzio, contributo di 10.615;

Museo Masaccio d’Arte Sacra a Reggello, contributo di 9.974;

ChINI Museo a Borgo San Lorenzo, contributo di 9.678;

Museo Giuliano Ghelli a San Casciano Val di Pesa, contributo di 9.624;

Museo Internazionale Enrico Caruso a Lastra a Signa, contributo di 9.015;

Casa di Giotto a Vicchio, contributo di 9.174;

Museo di arte sacra e religiosità popolare Beato Angelico a Vicchio, contributo di 8.918.

– 15 della Provincia di Arezzo:

Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona, contributo di 13.317 euro;

Piccolo Museo del diario – Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, contributo di 12.771;

MUMEC Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, contributo di 12.728;

Museo casa Masaccio centro per l’Arte Contemporanea, contributo di 11.639;

Museo Civico Piero della Francesca a Sansepolcro, contributo di 11.570;

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno, contributo di 11.422;

Museo della Battaglia e di Anghiari, contributo di 11.309;

Museo Paleontologico di Montevarchi – Accedemia Valdarnese del Poggio, contributo di 10.957;

Musei civici Madonna del Parto di Monterchi, contributo di 10.726;

MINE Museo delle miniere e del territorio a Cavriglia, contributo di 10.606;

Il Cassero per la scultura italiana dell’800 e del ‘900 a Montevarchi, contributo di 10.577;

Museo Archeologico del Casentino P. Albertoni a Bibbiena, contributo di 9.815;

Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, contributo di 9.386;

Museo Venturino Venturi a Loro Ciuffenna, contributo di 8.264;

Museo Orodautore – Fondazione Guido d’Arezzo, contributo di 8.197.

– 10 della Provincia di Grosseto:

Museo archeologico e d’arte della maremma a Grosseto, contributo di 12.990;

Museo civico Archeologico Isidoro Falchi a Castiglion della Pescaia, contributo di 12.464;

Polo Clarisse Arte – Fondazione Grosseto Cultura a Grosseto, contributo di 12.421;

Museo di Palazzo Orsini – Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello a Pitigliano, contributo di 10.649;

Museo MAGMA a Follonica, contributo di 10.511;

Museo di Storia naturale della Maremma a Grosseto , contributo di 10.349;

Complesso monumentale S. Pietro all’orto a Massa Marittima, contributo di 9.929;

Museo Archeologico a Massa Marittima, contributo di 9.529;

Museo Polo Culturale Pietro Aldi a Saturnia, contributo di 9.394;

MuBia Geomuseo Biancane a Marittimo Monterotondo, contributo di 8.866.

– 6 della Provincia di Livorno:

Museo di storia naturale del Mediterraneo a Livorno, contributo di 14.033;

Museo Etrusco Gasparri – Fondazione Aglaia a Piombino Populonia, contributo di 12.510;

Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino, contributo di 10.737;

Museo mineralogico e gemmologico Luigi Celleri a Campo nell’Elba, contributo di 10.648;

Museo civico archeologico di Palazzo Bombardieri a Rosignano Marittimo, contributo di 10.315;

Pinacoteca comunale foresiana a Portoferraio, contributo di 9.947.

– 9 della Provincia di Lucca:

Domus romana di Lucca, contributo di 12.644;

Museo del Carnevale – Fondazione Carnevale di Viareggio a Viareggio, contributo di 12.427;

Museo botanico Cesare Bicchi e Orto botanico di Lucca, contributo di 11.949;

Puccini Museum Casa Natale – Fondazione Giacomo Puccini a Lucca, contributo di 11.465;

Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana a Lucca, contributo di 11.276;

GAMC Galleria d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani a Viareggio, contributo di 11.055;

Villa Museo Giacomo Puccini a Viareggio, contributo di 10.937;

Museo italiano dell’Immaginario Folklorico a Piazza al Serchio, contributo di 9.643;

Museo pucciniano Celle di Pescaglia a Pescaglia, contributo di 9.329.

– 3 della Provincia di Massa e Carrara:

Museo audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, contributo di 11.344;

Museo MUDAC Museo delle Arti di Carrara, contributo di 10.028;

Museo Carrara e Michelangelo CARMI a Carrara, contributo di 9.644.

– 9 della Provincia di Pisa:

Museo Istituto Domus Mazziniana a Pisa, contributo di 10.015;

Museo Piaggio -Fondazione Piaggio Onlus a Pontedera, contributo di 13.770;

Museo Guarnacci a Volterra, contributo di 11.895;

Pinacoteca civica Palazzo Minucci Solaini a Volterra, contributo di 11.646;

Museo archeologico di Peccioli, contributo di 9.856;

Museo Villa Baciocchi a Capannoli, contributo di 9.755;

Museo diocesano di arte Sacra a San Miniato, contributo di 9.513;

Musei civici di San Miniato (Palazzo comunale e Oratorio del Loretino), contributo di 9.496;

Museo della Memoria MUME a San Miniato, contributo di 9.277.

– 10 della Provincia di Pistoia:

Palazzo de Rossi e Palazzo Buontalenti – Fondazione Pistoia Musei ETS a Pistoia, contributo di 12.221;

Palazzo Vescovi e Museo della Cattedrale di San Zeno a Pistoia Musei, contributo di 10.590;

Museo Civico Comune di Pistoia, contributo di 10.545;

Museo del ‘900 Palazzo Fabroni a Pistoia, contributo di 10.460;

Ecomuseo della Montagna Pistoiese a San Marcello Piteglio, contributo di 12.258;

Gipsoteca L. Andreotti a Pescia, contributo di 11.283;

Museo della Città e del Territorio a Monsummano Terme, contributo di 9.987;

Museo di arte contemporanea e del 900′ a Monsummano Terme Monsummano Terme, contributo di 9.927;

Museo Spedale del Ceppo a Pistoia, contributo di 9.922;

Museo della Carta a Pescia, contributo di 9.533.

– 8 della Provincia di Prato:

Museo di Scienze Planetarie – Fondazione Parsec a Prato, contributo di 12.817;

Museo del Tessuto a Prato, contributo di 12.807;

Museo di Palazzo Pretorio a Prato, contributo di 12.311;

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci – Fondazione per le arti contemporanee in Toscana a Prato, contributo di 12.139;

Museo dell’Opera del Duomo di Prato, contributo di 11.546;

Museo e centro di documentazione della deportazione – Fondazione e centro di documentazione della Deportazione e Resistenza a Prato, contributo di 10.994;

Museo Archeologico di Artimino a Carmignano, contributo di 10.954;

Museo Soffici e del ‘900 a Poggio a Caiano, contributo di 9.655.

– 11 della Provincia di Siena:

Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena, contributo di 12.457;

Complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena, contributo di 12.087;

Palazzo Borgia – Museo Diocesano a Pienza , contributo di 11.676;

Museo Archeologico del Chianti Senese a Castellina in Chianti, contributo di 11.286;

Museo Civico per la preistoria del Monte Cetona a Cetona, contributo di 11.143;

Museo Civico Archeologico delle acque a Chianciano Terme, contributo di 10.403;

Museo Civico Pinacoteca Crociani a Montepulciano, contributo di 10.212;

Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore in Val d’Orcia, contributo di 9.731;

Museo etrusco di Murlo-Antiquarium di Poggio Civitate a Murlo, contributo di 9.545;

Museo Civico Archeologico e d’Arte Sacra Palazzo Corboli ad Asciano, contributo di 9.470;

Museo Civico Archeologico della Collegiata a Casole d’Elsa, contributo di 8.954.

La graduatoria per i contributi 2024 dei due bandi riservati ai musei di rilevanza e ai Sistemi museali è consultabile sul sito della Regione Toscana.