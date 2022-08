MUGELLO – Si è chiuso Versanti, il Festival di Lettura dell’Appennino

Si è chiusa con successo “VERSANTI”, quest’anno “Edizione Zero Zero” (come il sentiero che corre lungo il crinale), il Festival di Lettura dell’Appennino nato per vivere il territorio e conoscerlo grazie alla cultura.

Il fil rouge era ispirato a “Il mio bosco è di tutti” di Luigi Torreggiani. Ogni tappa ha regalato momenti intensi con la lettura di un capitolo di questo libro che parla di “amicizia, amore, alberi, boschi, legno e rispetto per l’ambiente. Due visioni diverse del rapporto tra esseri umani e natura che si scontrano e s’incontrano, imparando a convivere”.

Il festival, co-finanziato dal Sistema Documentario Integrato Mugello Montagna Fiorentina e dalla Regione Toscana, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, promosso dalla rete delle biblioteche dello SDIMM, si è concluso ieri a Campigno e ha regalato momenti unici tra incontri con autori, passeggiate, letture e reading poetici.