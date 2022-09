LUCCA – Tagli docenti e personale ATA: la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione scrive al ministro Bianchi

La conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della Piana di Lucca ha scritto in queste ore una lettera al Ministro per l’istruzione Patrizio Bianchi e all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, raccogliendo i segnali di allarme e la preoccupazione che da alcune settimane provengono dal mondo della scuola e dalle famiglie in relazione al taglio che si vuole operare sul personale docente e ATA in provincia di Lucca e nel territorio zonale della Piana.

Gli assessori all’istruzione dei Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica mettono in evidenza come l’assegnare il personale con tagli lineari che non tengono conto delle reali necessità dei territori e delle richieste dei dirigenti scolastici, rischia di determinare classi numerose, anche in presenza di studenti con disabilità, con ripercussioni sulla didattica, sull’apprendimento e sull’integrazione.

“Per questo – concludono gli assessori – confidiamo nell’interessamento del Ministero affinché metta in atto azioni tali da consentire all’ufficio scolastico regionale, e conseguentemente a quelli territoriali, di poter rispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio”.