MUGELLO – Entra nel vivo la “Fiera calda” di Vicchio

Entra nel vivo a Vicchio la “Fiera calda”, manifestazione di fine estate che richiama le tradizioni (la prima edizione nel 1820), ma rinnovandosi costantemente.

E tutto il paese è in festa. Nel weekend: il ‘Mercato della Fiera” e laboratori artigianali, momenti culturali, arte ma anche spettacoli di richiamo, animazione ed esibizioni, musica, food truck, anche a km0, e diverse proposte enogastronomiche, attività per bambini, trekking ed escursioni nella natura, modellismo. Tra gli appuntamenti spiccano: gli spettacoli di Graziano Salvadori, di Ivan Periccioli e lo show comico-culinario ‘Insospettabili Chef’ con Gaetano Gennai e Luisanna Messeri, ‘Il viaggio di Dante’ delle Donne della Commedia, la performance musicale della nota funky marchin’ band “FunkOff”, la finale del contest musicale “Più volume al Mugello”, gli immancabili fuochi d’artificio al lago di Montelleri in chiusura.

Per info e programma integrale: www.comune.vicchio.fi.it, pagina Facebook Comune di Vicchio.

Nei giorni della manifestazione è fatto obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, come disposto da un’ordinanza del sindaco.