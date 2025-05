Motocross tricolore d’Epoca, il grande spettacolo a Chiusdino questo weekend

Ancora una volta, il Chiusdino MX Park, nel cuore della provincia di Siena, si conferma protagonista assoluto del motocross italiano, ospitando una nuova, attesissima tappa del campionato nazionale.

Ma questa non è una semplice gara: è una celebrazione autentica della passione, della competenza e dell’orgoglio organizzativo che Marco e Alessandro infondono, con instancabile dedizione, in ogni dettaglio di questo impianto d’eccellenza.

Ogni evento a Chiusdino è molto più di una competizione: è un’esperienza unica. Il tracciato, immerso tra le splendide colline senesi, si distingue per una cura maniacale, una gestione impeccabile e per le continue migliorie che lo rendono uno dei più amati e rispettati in Italia. Un circuito che ha conquistato non solo i piloti regionali e nazionali, ma anche top rider internazionali, che qui trovano un terreno ideale per esprimere al massimo il proprio talento.

Chiusdino non smette mai di stupire. E ogni appuntamento lo conferma: quando la passione incontra la professionalità, il motocross dà il meglio di sé.

Dopo l’ottima prova di Montevarchi, il Campionato Italiano Motocross Epoca Ufo Plast resta in Toscana per un’altra tappa imperdibile: domenica 1° giugno, sarà proprio il Chiusdino MX Park a fare da palcoscenico alla quarta prova stagionale.

Iconico, tecnico, immerso nel verde e curato con passione, il tracciato di Chiusdino è una vera mecca del vintage racing. Qui la tradizione si respira curva dopo curva, e la sfida è sempre al massimo livello. È una pista che parla al cuore dei piloti, dai veterani delle classi epoca ai giovani che si affacciano con entusiasmo a questo mondo.

Quella di Chiusdino rappresenta un crocevia fondamentale per il campionato: si apre la seconda metà della stagione, e la corsa ai titoli entra nel vivo. Ogni manche sarà decisiva, ogni punto peserà come non mai.

I leader di categoria al via:

• A2: Massimo Trollo (Cheney – Gaerne)

• A3: Mario Pieropan (BSA – Fara Vicentino)

• B1: Valentino Civitarese (KTM – Amsil)

• B2: Franco Mazzamuto (Villa – Rosignano)

• C: Sergio Gandolfi (Montesa – Intimiano Natale Noseda)

• D1: Massimo Saglimbeni (Yamaha – Porta Nuova)

• D2: Alessio Soldà (Husqvarna – Chimax Lonigo)

• D3: Mattia Iseppi (Kawasaki – La Quercia)

• E1: Franco Menotti (Suzuki – Gemona)

• E2: Marcello Ceci (Yamaha – 3C Racing)

• E3: Cristian Bonardi (Cagiva – MX Garda Lake)

• E4: Nicola Montalbini (Honda – Fagioli)

• E5: Roberto Montironi (Suzuki – Ravenna)

• Evo1: Andrea Corradin (Honda – Schio)

• Evo2: Stefano Miani (Kawasaki – Ravenna)

• F1: Gommino (Aspes – Intimiano Natale Noseda)

• F2: Rossano Doccioli (Ancillotti – Costa Ovest Racing)

• G1: Lucio Dimasi (Honda – Jonio Motor Club)

• G2: Nicola Tramaglino (Honda – Gardone Riviera Alix Racing Team)

• Gruppo 4: Alessandro Zotti (Kawasaki – MMVV Grado)

Con la stagione ormai entrata nella fase calda, Chiusdino promette emozioni forti, duelli spettacolari e tanto divertimento per il pubblico. Appassionati, curiosi e famiglie sono attesi per una giornata di pura adrenalina e passione… rigorosamente vintage.