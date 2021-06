MONTEROTONDO MARITTIMO – Attivato il servizio di noleggio di bici elettriche tradizionali e a pedalata assistita

Inaugurato l’e-bike sharing di Monterotondo Marittimo.

Il Comune ha attivato un servizio di noleggio di bike elettriche a pedalata assistita per promuovere la mobilità ciclabile e la fruizione sostenibile del territorio. In tutto sono state acquistate 6 e-bike, posizionate nella ciclostazione davanti al Palazzetto dello Sport, dove già si trova la colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Il noleggio è semplice ed automatizzato: basta scaricare sul telefono la app On Mobility, disponibile gratuitamente negli store Apple e Google e seguire le istruzioni. Sulla app sarà possibile localizzare i veicoli disponibili, consultare le tariffe e attivare il servizio. La tariffa per il noleggio dell’e-bike è di 4 euro all’ora, o in alternativa 20 euro per tutto il giorno. Nella ciclostazione sono presenti anche 2 stazioni libere di ricarica, a servizio di eventuali e-bike private.

Alla presentazione dell’e-bike sharing sono intervenuti il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, Emi Macrini, assessore all’innovazione e all’ambiente,

Riccardo La Longa, amministratore unico Green Action e Niccolò del Meglio, architetto progettista della ciclostazione.

“Con questa iniziativa mettiamo a disposizione di turisti e cittadini residenti un mezzo ecologico per muoversi sul territorio in modo alternativo. – afferma il sindaco, Giacomo Termine – Il Comune ha finanziato l’acquisto delle e-bike con un finanziamento di 30mila euro ottenuto sulla mobilità sostenibile. Siamo felici di aggiungere un altro importante tassello allo sviluppo del cicloturismo a Monterotondo Marittimo, forti degli oltre 100 chilometri di sentieri, tutti geomappati digitalmente, attraverso i quali è possibile giungere anche al mare.”

“Le bici elettriche disponibili a Monterotondo Marittimo – spiega Emi Macrini, assessore comunale all’Ambiente – sono a pedalata assistita per garantire un servizio adatto a tutta la famiglia, senza escludere nessuno. Il Comune mette a disposizione anche la mappatura dei 67 sentieri per il cicloturismo ed il trekking. E per farli conoscere sono state stampate delle cartine e delle tovagliette da distribuire nei ristoranti, con sopra due QR code: uno che rimanda a tutti i sentieri e l’altro che rimanda alla app da scaricare per il noleggio delle bici.”

Le bici saranno custodite dentro le Brick Box, stazioni di bike sharing assimilabili a distributori automatici di biciclette che proteggeranno i veicoli da intemperie e atti vandalici e daranno piena automazione al servizio.

“Dopo aver sperimentato con successo le nostre stazioni di rilascio per E-Bike in tante località turistiche – aggiunge Riccardo la Longa, amministratore di Green Action, la società che ha curato l’e-bike sharing e responsabile dei Brick Box – è un piacere seguire il progetto in questo territorio così aperto alle nuove idee e pronto a sperimentare nuove soluzioni per incentivare sistemi di mobilità sostenibile così innovativi”. “I nostri Brick Box sono stati una scommessa sul futuro – confida La Longa – e ad oggi sono apprezzati e richiesti in diverse località, soprattutto in Toscana: sono certo che avremo grandi soddisfazioni anche in questo contesto”.

Alessandro Di Meo, managing director di On, ha seguito personalmente ogni aspetto dedicato all’App On Mobility: “Questo progetto rappresenta un importante successo per la nostra azienda, che punta sulla mobilità elettrica e condivisa per migliorare il futuro delle città e delle persone. Crediamo che la mobilità sia un’esigenza primaria, lavoriamo per renderla sostenibile e accessibile attraverso un sistema applicativo unico nel suo genere”.

Le E-bike, con batterie SAMSUNG 36v – 10Ah agli ioni di litio, potenti e performanti, consentiranno agli utenti di spostarsi agevolmente su tutto il territorio senza dover ricorrere alla propria automobile.

Prodotte e distribuite da V-ITA Group Spa, un’azienda italiana, i veicoli, realizzati in lega di alluminio di alta qualità, dotati di cambio posteriore Shimano e motore brushless di ultima generazione da 250w, sono pronte ad offrire un’autonomia fino a 40 chilometri in completo comfort e affidabilità.