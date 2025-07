Montecatini Terme ospita la Finale Regionale Toscana del concorso internazionale World Top Model

Per la prima volta nella sua storia, Montecatini Terme sarà teatro della Finale Regionale Toscana di World Top Model, prestigioso concorso internazionale firmato Fiore Tondi Production. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle ore 21.30 presso il raffinato Caffè Storico delle Terme Tettuccio, con una serata ricca di fascino, talento e bellezza.

L’evento selezionerà alcune tra le migliori aspiranti modelle toscane, che accederanno alla finale nazionale del 13 settembre in Puglia (The Village Salento), con la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale internazionale insieme a concorrenti provenienti da oltre 60 Paesi.

A condurre la serata sarà Elisa Severi, già Miss Toscana, che accompagnerà le partecipanti nelle tre tradizionali uscite (casual, bikini, elegante), impreziosite da momenti di alta moda e performance artistiche. Riflettori puntati sulla collezione firmata Lisa Corso Roma, sul design orafo di Antonio Palladino e sugli abiti dipinti a mano da Luana Berneschi (Ieri Oggi e Domani – Arezzo).

Il programma sarà arricchito dalle esibizioni delle cantanti Sofia Orlandini e Monikà, con la direzione musicale di Daniele Pelissero, e da due show coreografici della scuola di danza Alisa Dance di Prato.

La serata è organizzata dall’agenzia Mille Idee di Massimo Pacini, in collaborazione con Lucrezia Severi per il backstage, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo Valdinievole, e con il contributo di Studio Arca di Andrea Lanza e Romualdi.

Ingresso su invito o prenotazione, con obbligo di consumazione o cena.

Per informazioni: 392 16 30 868 – info@topworldmodel.org