Montecatini Terme, al Gran Caffè Gambrinus l’evento culturale “Il ritorno del Salotto degli Artisti”

In un’atmosfera sospesa tra eleganza storica e suggestioni contemporanee, il Gran Caffè Gambrinus riapre le sue porte al mondo dell’arte e della cultura con l’evento “Il ritorno del Salotto degli Artisti”, in programma mercoledì 4 giugno 2025 dalle ore 19.

Un viaggio tra musica, arte e sapori per rievocare lo spirito dei grandi caffè letterari di inizio Novecento, dove si incontravano scrittori, musicisti, intellettuali e borghesi per condividere idee, assistere a performance e vivere momenti di convivialità.

La conduttrice televisiva, attrice e showgirl Stefania Orlando, madrina e moderatrice della serata, guiderà gli ospiti in un’esperienza immersiva, tra suggestioni musicali e narrazioni storiche. Interverrà lo storico Roberto Pinochi, autore di diversi volumi sulla comunità di Montecatini e sulle terme, per un affascinante excursus sulla storia di Montecatini. La serata sarà impreziosita da musica dal vivo con un repertorio dedicato ai grandi personaggi che hanno segnato la storia della musica italiana. La serata proseguirà con un brindisi, il simbolico taglio della torta e la partecipazione delle autorità locali per il classico taglio del nastro.

L’atmosfera sarà quella dei salotti Belle Époque: luci soffuse, fiori freschi, immagini storiche e opere d’arte della galleria JF Contemporary Art animeranno gli spazi del Gambrinus per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Cocktail d’autore accompagneranno l’aperitivo e completeranno l’esperienza, offrendo un tributo contemporaneo all’eleganza del Gran Caffè Gambrinus.