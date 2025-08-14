Moda, addio a Roberto Sarti innovatore del tessile pratese con Lanificio Faliero Sarti & Figli

Ci ha lasciato oggi Roberto Sarti, inaspettatamente pur in un quadro di condizioni di salute che negli ultimi anni avevano suscitato preoccupazione.

Nato nel 1942, Roberto Sarti era presidente del consiglio di amministrazione del Lanificio Faliero Sarti & Figli srl, importante e storica azienda del distretto tessile pratese di cui aveva preso le redini assieme al fratello Paolo dal 1985.

In quell’anno infatti scomparve il padre Faliero, che nel 1949 aveva fondato l’azienda evidenziando fin dall’inizio quello spirito innovatore – con la scelta di produrre tessuti fantasia ad alta creatività, punto di riferimento per la moda internazionale – che continua ancora oggi a caratterizzare l’attività del lanificio. Importanti anche le iniziative di diversificazione all’interno del settore tessile, dalla maglieria agli accessori, questi ultimi – in tempi più recenti e con particolare successo – con la figlia Monica.

Roberto Sarti è stato un imprenditore attento all’innovazione e alle evoluzioni del mondo della moda; l’azienda ha mantenuto al proprio interno, diversamente da quanto avvenuto generalmente nel modello pratese, fasi produttive che le consentono di avere un forte controllo diretto dei processi.

Ha fatto parte, a titolo personale o come azienda, di alcune delle più importanti realtà associative pratesi, dall’Unione Industriale (oggi Confindustria Toscana Nord) che gli conferì nel 2012, in occasione del proprio centenario, un riconoscimento come socio storico, a Pratofutura al Rotary Club Prato.

Lascia la moglie signora Anna e i figli Cinzia, Maurizio, Monica, Gabriele e Federico.

Le esequie si terranno sabato 16 agosto nella chiesa della Sacra Famiglia.