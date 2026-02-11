Misericordie Fiorentine e Bianalisi: nasce una nuova alleanza per rendere la sanità più accessibile

In un momento storico in cui l’accesso ai servizi sanitari rappresenta una delle sfide più urgenti per i cittadini, le Misericordie Fiorentine, attraverso l’impresa Sociale Valori Solidali srl, si fanno ancora una volta interpreti di un modello di prossimità e solidarietà, stringendo una nuova alleanza con il Gruppo Bianalisi, il più grande player italiano di diagnostica healthcare integrata, per garantire prestazioni diagnostiche accessibili, diffuse e a misura di territorio.

Questa collaborazione nasce per rafforzare la rete sanitaria di prossimità costruita nei decenni dalle Misericordie, senza duplicare né sovrapporsi ad altre strutture, ma valorizzando le sedi storiche dell’Organizzazione come punti di riferimento per la salute dei cittadini.

Grazie a un accordo strutturato, Bianalisi metterà a disposizione il proprio know-how e l’intero laboratorio di Campi Bisenzio, allestito per rispondere alle esigenze dell’intera rete delle Misericordie, garantendo analisi cliniche in tempi rapidi e con flussi dedicati.

L’iniziativa mira a rendere accessibili numerose prestazioni di laboratorio per i cittadini, con standard qualitativi elevati, in un modello che unisce prossimità, sostenibilità e coesione territoriale.

Un esempio virtuoso di alleanza tra il mondo del volontariato e quello dell’impresa privata, al servizio della salute pubblica.

“Le nostre sedi sono da sempre luoghi di cura e accoglienza: questo progetto ci consente di continuare a esserlo anche dal punto di vista sanitario, in un’ottica di sussidiarietà e giustizia sociale”, dichiara Enrico Sardelli, Amministratore Delegato di Valori Solidali.

“In un tempo in cui si parla spesso di sanità pubblica e privata in contrapposizione, questa partnership mostra una terza via possibile: quella della collaborazione responsabile, etica e orientata al bene comune”, sottolinea l’Amministratore Delegato di Bianalisi, Giovanni Gianolli.

Un modello al servizio della comunità

Il nuovo servizio diagnostico sarà attivato esclusivamente presso i Punti Prelievo e gli Ambulatori delle Misericordie, grazie all’utilizzo della rete logistica già operativa sul territorio e all’adeguamento del laboratorio di Bianalisi sito a Campi Bisenzio, che fungerà da hub di riferimento per l’intera area Fiorentina ma non solo.

L’accesso alle prestazioni sarà garantito con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, nel pieno rispetto della vocazione caritatevole e mutualistica delle Misericordie.

Saranno previste condizioni agevolate anche per volontari, collaboratori e familiari di chi opera ogni giorno in prima linea per la salute e il benessere della collettività. Un’alleanza fondata sul rispetto e sulla complementarità. L’accordo si fonda su un principio essenziale: non sostituire, ma rafforzare l’esistente.

La collaborazione con Bianalisi non comporta alcuna sovrapposizione con altri attori sanitari sul territorio; al contrario, rispetta la presenza storica delle Misericordie, sostenendone l’evoluzione naturale nei propri presidi sanitari, capaci di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini.