Miglior Sommelier della Toscana Ais, la finale 2025 in programma a San Gimignano

Conto alla rovescia iniziato per l’elezione del Miglior Sommelier AIS della Toscana 2025. Domenica 18 maggio infatti, nell’ambito dell’evento Regina Ribelle – Vernaccia di San Gimignano Wine Fest, proprio a San Gimignano – nella centrale Piazza delle Erbe – si svolgeranno le prove finali del concorso regionale dell’Associazione Italiana Sommelier, che già in passato ha dimostrato di portare fortuna ai vincitori, aprendogli le porte ad importanti affermazioni nelle competizioni nazionali ed internazionali.

In arrivo aspiranti un po’ da tutta la Regione, richiamati proprio dall’appeal di questo appuntamento che ogni anno mostra i migliori talenti della sommellerie toscana, alle prese con prove di conoscenza teorica in fase di preselezione e di servizio e comunicazione nella fase finale. La squadra più nutrita dei candidati arriva da Firenze con ben 6 concorrenti (Luca Marchiani, Filippo Lazzerini, Luca Ongari, Luca Palmieri, Sara Calimari e Massimiliano Paggetti) seguiti dalla Versilia con 3 (Simone Moriconi, Marina Marchesini e Monica Domenici) e da Pistoia (Riccardo Fedi) e Livorno (Asya Borrelli) con un concorrente ciascuno.

“Credo di non apparire ripetitivo – afferma il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – affermando che il Miglior Sommelier della Toscana è un appuntamento che i nostri ragazzi e ragazze della Scuola Concorsi aspettano con grande fermento per tutto l’anno. Per loro è un importante trampolino di lancio, e la prova ne è che alcuni dei nostri migliori sommelier regionali sono diventati successivamente anche campioni nazionali e, in un caso, addirittura campioni del mondo. La qualità della Scuola Concorsi è quindi riconosciuta e testimoniata dai risultati sul campo; questo vuole essere il pretesto per ringraziare i responsabili, che lavorano incessantemente nell’arco dell’anno affinché l’impegno degli aspiranti si traduca in risultati concreti”.

“Siamo onorati in questa terza edizione di Regina Ribelle, di ospitare, anche quest’anno, il concorso Ais Miglior Sommelier Toscana, – le parole di Irina Strozzi, Presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano – consapevoli che il ruolo dei sommelier rappresenta il ponte fra produttore e consumatore finale e pertanto sono loro che raccontano il vino, la passione e il territorio da cui proviene una denominazione.

Due le giurie chiamate ad esprimersi: una Giuria Tecnica composta da Roberto Bellini, Presidente di Giuria, Valentino Tesi e Simone Loguercio responsabili della Scuola Concorsi, Maurizio Zanolla e la campionessa regionale in carica Ilaria Lorini; ed una Giuria Esterna, composta da Irina Guicciardini Strozzi Presidente del Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, Lorenzo Di Paolantonio patron del Ristorante Linfa di San Gimignano, 1 stella Michelin e Cesario Delle Donne, maître del Ristorante Linfa.