Maltempo: codice giallo per rischio idraulico, vento e mareggiate

Una nuova allerta meteo di codice ‘giallo’ per rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico, vento forte e mareggiate è prevista domenica 3 marzo dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

A partire dal primo pomeriggio sono previste piogge, che dalle aree più a nord-ovest (province di Massa Carrara e Lucca) si estenderanno gradatamente al resto della regione. In serata possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull’Arcipelago. Le piogge saranno più intense a nord-ovest; lungo la costa e sulle zone settentrionali.

Sono attesa anche raffiche di vento di Scirocco fino a 90 km/h su costa e sull’Arcipelago e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento.

Anche il mare domenica 3 marzo sarà molto mosso sulle coste esposte al flusso di Scirocco; temporaneamente agitato a largo nell’Arcipelago.

L’allerta ‘gialla’ per rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico sarà in vigore dalle ore 13 di domani, domenica. Quella per mareggiate e quella per vento forte, invece, iniziereanno prima, a partire dalle ore 9 di domenica.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.