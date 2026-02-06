Maltempo, codice giallo per pioggia e vento venerdì 6 febbraio

Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalla mezzanotte fino alle 12 di venerdì 6 febbraio. Un altro codice giallo, limitato al tratto di costa centrale e isole, è valido dalle ore 3 di venerdì fino alle 9 di sabato 7 febbraio.

Le piogge si intensificheranno a partire dalla parte finale di oggi sulle zone occidentali e assumeranno carattere temporalesco nella mattinata di domani con miglioramento a partire dal pomeriggio. Sempre per domani vento forte interesserà il tratto di costa centro-meridionale e l’Arcipelago estendendosi fino alle colline grossetane, pisane e senesi. Sempre venerdì mari molto mossi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo