Lucca, Vincenzo Schettini di “La fisica che ci piace” ospite alla Biennale Cartasia

Una giornata dedicata alla scienza a Lucca Biennale Cartasia. Venerdì 20 settembre arriva a LuBiCa Vincenzo Schettini, il prof de “La fisica che ci piace”, per esplorare i fondamenti della sua materia attraverso esperimenti e discussioni e anche per riflettere insieme al pubblico sull’importanza di benessere e crescita personale e interazione sociale.

La giornata prevede due appuntamenti distinti, entrambi ospitati al Cinema Moderno: uno al mattino (alle 10:30) riservato agli studenti delle scuole; il secondo alle 20:30, aperto al pubblico.

Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dalla direttrice di Lucca Biennale Cartasia Federica Moretti insieme all’assessore all’Istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, Silvia Granucci per l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, e Nicolò Giusti di Fosber, azienda che sostiene l’evento.

Sono 470 gli studenti che parteciperanno a “Esplorando la fisica”, l’incontro mattutino con Schettini grazie al quale andranno alla scoperta non solo di temi scientifici, ma anche della loro personale creatività. Ragazzi e ragazze arriveranno da Lucca, Massarosa, Viareggio e dalla Garfagnana grazie al lavoro di coordinamento che Lucca Biennale Cartasia ha portato avanti negli ultimi mesi con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. Il prof più amato dai giovani italiani dialogherà con loro e sarà una bella occasione per augurarsi vicendevolmente un buon inizio di anno scolastico.

Anche l’appuntamento serale (20:30) sarà interattivo, con la possibilità per il pubblico di porre domande e partecipare attivamente agli esperimenti, dove ovviamente non mancherà la carta, e alle riflessioni di Vincenzo Schettini. Si riprenderà il tema di Lucca Biennale Cartasia 2024, “Qui e ora”, per capire cosa il qui e ora significano per ciascuno di noi e come determinano chi siamo e il ruolo che possiamo avere nel plasmare il futuro, sia come singoli individui che come società.

LuBiCa promuove questo evento per fornire ai ragazzi un’occasione per esplorare e accrescere le proprio competenze e scoprire le proprie passioni attraverso l’incontro con un insegnante che ha saputo parlare e coinvolgere i più giovani, avvicinandoli a una materia, la fisica, che è spesso percepita come ostica.

Dopo entrambi gli incontri, Schettini si fermerà per il classico firmacopie al tavolo allestito per l’occasione al Cinema Moderno. Grazie alla collaborazione con Mondadori, sarà possibile acquistare il libro in loco.