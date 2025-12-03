Lucca, qualità dell’aria: limitazione del traffico dal 4 al 9 dicembre nei comuni della Piana

Si informa che, a seguito della comunicazione di ARPAT sul superamento dei valori limite giornalieri di PM10 e in base alle previsioni meteoclimatiche, è stato attivato l’Indice di Criticità per la Qualità dell’Aria di livello 2.

Per questo motivo è disposto il blocco temporaneo della circolazione sull’intero territorio del Comune di Lucca e degli altri comuni della Piana (Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo) dal 4 al 9 dicembre, nella fascia oraria 8:30–18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

autovetture benzina Euro 0; autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; ciclomotori e motocicli Euro 0, 1 e 2; veicoli merci e veicoli speciali diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; autobus turistici e TPL Euro 0.

Sono previste deroghe specifiche per mezzi di emergenza, trasporto pubblico dotato di dispositivi antiparticolato, veicoli per motivi sanitari, per pronto intervento e altre casistiche indicate nell’ordinanza.

Il provvedimento rientra nel Piano d’Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria e ha l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e ridurre le emissioni inquinanti nelle giornate a maggior rischio di accumulo degli inquinanti.

La Polizia Municipale intensificherà i controlli sul territorio.

L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lucca.