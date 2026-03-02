Lucca, pronta a trasformarsi ancora una volta nella capitale italiana della Street dance

L’evento è organizzato da Emozione Danza e inserito nei grandi eventi del Vivi Lucca.

Questa edizione si distingue per la sua portata internazionale, con la presenza già confermata di partecipanti provenienti da ben 20 Nazioni diverse, testimonianza dell’appeal globale di Back to The Style. L’evento ha consolidato la sua reputazione come uno dei palchi più prestigiosi d’Europa per la street dance, attirando personalità di spicco del settore e talenti emergenti da tutto il mondo: Cina, Giappone, Corea, Francia, Lituania, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Slovenia, Belgio, Germania, Austria, Slovacchia, Estonia, Romania, Cipro.

L’edizione 2026 sarà caratterizzata anche dal forte impegno all’inclusione, per rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio, in particolare ai giovani. Per questo, il 12 marzo presso la Palestra Maria Ducale andrà in scena la cerimonia di apertura: sarà possibile accedere gratuitamente alla serata, un’opportunità unica per avvicinare i giovani e le famiglie alla cultura della street dance.

Da sempre Lucca non è soltanto la cornice dell’evento ma parte attiva del suo sviluppo. La sinergia tra Emozione Danza e il Comune di Lucca rappresenta uno degli elementi chiave del successo della manifestazione: una collaborazione costruita nel tempo, fondata su visione condivisa, valorizzazione del territorio e promozione della cultura urbana come strumento di aggregazione e crescita. Le vie della città faranno da cornice a showcase live, e piazza San Michele, nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, si animerà con uno spettacolo gratuito per tutta la cittadinanza con il supporto di uno dei main partner RedBull.

Tra le note più significative di questa edizione spicca la collaborazione con Lucca Hostel & Rooms San Frediano situato accanto al Real Collegio, cuore pulsante della manifestazione. Una scelta che rafforzerà il legame con il centro storico di Lucca e permetterà ai ballerini, agli accompagnatori e allo staff di vivere l’evento in maniera ancora più immersiva, un’esperienza a 360 gradi capace di trasformare la permanenza in città in parte integrante dell’evento stesso.

L’appuntamento, organizzato da Emozione Danza e inserito nel calendario Vivi Lucca, è stato presentato questa mattina (2 Marzo) nella sala di Lucca Hostel & Rooms San Frediano, alla presenza degli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini, del presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, Riccardo Puglisi in rappresentanza del circuito Dance Plus e di Bper banca, gli organizzatori Mattia Capozzi e Fabio Marcucci.

Durante le scorse edizioni, il festival ha reso possibile per la città di Lucca ospitare personalità fondamentali della street dance: Les twins, celebrità mondiali protagonisti di film come Man in black III, il musical Cats, ballerini e coreografi dei concerti di Beyonce e Madonna, vincitori della trasmissione World of dance con Jennifer Lopez e Neyo; Tormento, uno degli ultimi partecipanti del festival di Sanremo e, tra gli ospiti d’eccezione anche Anna Donati, ballerina coreografa e modella per Sanremo, Xfactor, L’Oreal, Vanity Fair, Nike, Elodie, Virginia Raffaele, Michelle Hunzinker e Sfera Ebbasta; Sara Zoppi, campionessa assoluta italiana e medaglia di bronzo ai mondiali della Street Dance WDSF.

Oltre ai workshop, veri corsi di formazione con insegnanti di fama mondiale, saranno in scena le battle (gara free style uno contro uno, due contro due) e il concorso coreografico dove le crew da tutta Europa si affronteranno come ogni anno tornando a gareggiare su quello che ormai è riconosciuto come uno dei palchi più prestigiosi d’Europa. Un palco d’eccezione in una cornice perfetta che offre la città di Lucca con la palestra Ducale Maria Luisa, una location di qualità dove i ballerini potranno esprimersi al meglio.

Ormai uno degli appuntamenti più attesi il venerdì sera con la Creative zone, un palcoscenico dedicato alle compagnie di danza, ai gruppi emergenti e professionisti, italiani e stranieri, che desiderano far conoscere la propria arte con un breve show.

Con il contributo di sponsor e partner, l’evento si conferma come un momento di celebrazione della street dance e della sua influenza sulla cultura contemporanea.

