LUCCA – Presentata la nuova Giunta comunale di Mario Pardini

Il sindaco Mario Pardini ha presentato ieri pomeriggio la nuova Giunta comunale composta da nove assessori. Inoltre ha conferito alcuni incarichi particolari a tre consiglieri comunali.

ASSESSORI

Fabio Barsanti – deleghe: sport, edilizia sportiva, frazioni e protezione civile

Fabio Barsanti è nato il 4 novembre 1981 a Lucca. Laureato in Scienze Giuridiche, negli ultimi anni ha lavorato nel mondo del commercio. Eletto in Consiglio comunale nel 2017, è stato membro delle commissioni Politiche sociali, Abitative e della Salute e Urbanistica e Assetto del territorio.

Moreno Bruni – deleghe: bilancio, tributi e organizzazione del personale

Nato il 4 ottobre 1964, Moreno Bruni è sposato e con un figlio. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pisa, è abilitato alla professione di dottore commercialista. Attualmente docente presso un istituto superiore di Lucca, collabora anche con l’agenzia formativa Percorso. Ha conseguito un master di discipline giuridiche ed economiche su “La distribuzione commerciale”. Presidente Mcl dell’Unità territoriale per le province di Lucca e Massa. In passato ha ricoperto il ruolo di amministratore nella giunta Favilla come assessore al Turismo, al Verde e ai rapporti con l’Opera delle Mura.

Nicola Buchignani – deleghe: lavori pubblici, traffico e strade, edilizia privata

Nato a Lucca l’1 settembre 1972, Nicola Buchignani è sposato e padre di una figlia. Si diploma come perito elettrotecnico e svolge questa professione per circa 4 anni. Nel 1996 apre in centro storico – insieme all’attuale socio Federico Collodi – il negozio di abbigliamento “Collodi & Buchignani”. Parallelamente, avvia nel 2013 l’attività di famiglia che si occupa di ristrutturazione di edifici di proprietà e successivamente è co-fondatore della Holding Immobiliare Srl, società di costruzione, ristrutturazione e vendita immobiliare di edifici privati. Si avvicina alla politica nel 2005, ricoprendo per circa 15 anni la carica di consigliere comunale, prima nella maggioranza sotto il sindaco Favilla e poi all’opposizione nei due mandati di Tambellini.

Cristina Consani – deleghe: ambiente, transizione ecologica e politiche giovanili

Nata a Lucca il 28 aprile 1982, Cristina Consani ha conseguito una Laurea in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, specializzandosi successivamente attraverso un master in “Pianificazione strategica e gestione dell’impresa sociale” conseguito alla Facoltà di Scienza Politiche dell’Università degli Studi di Pisa. Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione Teatro del Giglio A.T.G. dal 2008 al 2011. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 2017 al 2022. Attualmente impiegata amministrativa presso “La Cerchia – Soc. Coop. Soc.le – ONLUS”.

Paola Granucci – deleghe: commercio, attività produttive e innovazione

Nata a Lucca nel 1972. Diploma Magistrale, nel 1995 fonda Casamica Real Estate, brand con più sedi e, nel 2020 Smarthome una startup, progetto unico in Italia protagonista su Il Sole 24 Ore. Dal 2018 membro direttivo del Centro Commerciale Naturale Città di Lucca di Confcommercio. Nel 2018, ha curato il progetto di qualificazione e recupero commerciale di Chiasso Barletti con l’amministrazione, Confcommercio ed i commercianti, un modello da seguire per la qualificazione di spazi inutilizzati, oggetto di studio all’Università. Sposata con Natale Mancini, socio delle attività, ha una figlia, sciatrice agonista, all’ultimo anno del Liceo Classico Machiavelli.

Giovanni Minniti – deleghe: vice sindaco, sociale e politiche della casa, sicurezza

Nato a Siracusa il 29 maggio 1968. Maturità scientifica e vincitore di concorso presso il Ministero del Tesoro, Giovanni Minniti è un funzionario Inps. Residente a Lucca dal 1991 si è occupato di politica ricoprendo il ruolo di segretario comunale dell’UDC, membro della direzione provinciale e della direzione regionale. Consigliere di amministrazione di Gesam SPA e vicepresidente dell’organismo di vigilanza. Iscritto alla Lega dal 2015; eletto consigliere comunale alle amministrative del 2017; capogruppo della Lega nei cinque anni di opposizione in consiglio comunale a Lucca; candidato alle elezioni regionali 2020; primo degli eletti alle amministrative 2022 con 484 preferenze (il più votato della coalizione di centrodestra).

Mia Pisano – delega: cultura.

Angela Mia Pisano è nata a Lucca nel 1982. Ha conseguito la maturità classica al liceo Ginnasio N. Machiavelli, dove ha svolto anche il ruolo di guida del Museo di scienze naturali. Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Pisa ad indirizzo internazionale, svolge l’attività di avvocato. È stata la prima garante dei diritti dei detenuti del Comune di Lucca.

Remo Santini – delega: turismo.

Remo Santini, 56 anni, è giornalista professionista dal 1991, e ha svolto il ruolo di caposervizio per il quotidiano La Nazione. Oltre che cronista è anche scrittore, autore di testi e ideatore di iniziative ed eventi cittadini: fra le sue produzioni, tre libri sulla lucchesità, mentre tra i riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera c’è il prestigioso Premio Arrigo Benedetti. Candidato sindaco nel 2017, per cinque anni ha svolto il ruolo di consigliere comunale di opposizione. Santini, nato negli Stati Uniti da genitori lucchesi, è sposato e padre di due figli.

Simona Testaferrata – deleghe: istruzione ed edilizia scolastica

Simona Testaferrata nata a Lucca il 3 ottobre 1970. Insegnante di scuola primaria, presso la scuola Dante Alighieri nel comprensivo del Centro storico. Corso universitario(TFA) per l’abilitazione all’insegnamento ai bambini con disabilità. Consigliere comunale dal 2017al 2022 impegnata nelle commissioni politiche formative, sport, cultura e urbanistica. Consigliere comunale candidata alle elezioni del 2022 per Fratelli d’Italia. Da sempre condivide e sostiene i valori pro-vita del mondo del Family Day, in questi anni sostenitrice di mozioni in difesa della famiglia, della vita nascente, del sostegno ai bambini e alle persone con disabilità.

Il sindaco Mario Pardini ha mantenuto per sé le deleghe all’urbanistica, grandi eventi, aziende e organismi partecipati, verifica del PNRR

CONSIGLIERI INCARICATI

Elvio Cecchini – incarico: verifica e attuazione del Piano operativo

Laureato in Architettura nel 1979, vive a Lucca, dove esercita la libera professione dal 1980. Dopo una collaborazione con lo studio di Architettura e Ingegneria von Wunster e un incarico professionale di progettazione paesaggistica ambientale ad Antigua West Indies, dal 2000 è contitolare dello Studio CCA&P Architetti, su progetti di restauro e ristrutturazione di edifici e complessi architettonici. È stato presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Lucca per tre mandati fra il 2001 e il 2017, dal 2010 al 2017 è stato Coordinatore della Federazione Architetti PPC Toscani.

Lorenzo Del Barga – incarico: tradizioni storiche

Lorenzo Del Barga è nato a Lucca nel 1987. Ha conseguito la laurea magistrale in Marketing e Ricerche di Mercato alla facoltà di Economia dell’Università di Pisa. Da anni impiegato nel settore dell’abbigliamento. È tra i fondatori del movimento Difendere Lucca, per il quale ha curato gli aspetti comunicativi, organizzativi e di ricerca storica della nostra città.

Alessandro Di Vito – incarico: Sanità.

Nato il 13 settembre 1959, Alessandro Di Vito si laurea in Medicina e Chirurgia (1987) Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale (1992). Dirigente Medico di Pronto Soccorso dal 4 gennaio 1995, in servizio presso Ospedale di Lucca, dal 2002 si occupa di politica sanitaria con attenzione ad organizzazione e programmazione. Socio fondatore del Comitato “Lucca per una Sanità Migliore – R. Papeschi” (2004) e del Comitato “Lucca Est – Sergio Ghiselli” (2013) a difesa della sanità pubblica e del patrimonio ambientale ed urbanistico. Candidato al Consiglio Comunale nel 2007, 2012 e 2017 in “liste civiche”. Consigliere uscente – Lista Civica “SiAmoLucca”. Consigliere eletto – “Forza Italia -UDC”.