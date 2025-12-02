Lucca, perdita olio nel centro storico: identificato il mezzo colpevole

Grazie al sistema di telecamere attivo nel centro storico il Comando dalla Polizia municipale ha individuato, già a poche ore dall’accaduto, il furgone responsabile dalla grave perdita d’olio che ha interessato ieri via Buia e le vie limitrofe. Le transenne posizionate nella notte sono state rimosse abusivamente provocando con il passaggio di mezzi un’ulteriore allargamento della superficie inquinata.

Gli interventi di pulizia sono stati rallentati dal maltempo e questa mattina è stato necessario lasciare transennata l’area compresa fra via Buia, via Fillungo e via Roma. L’amministrazione sta predisponendo un’ordinanza di chiusura ai mezzi più ampia per effettuare le operazioni di bonifica. L’amministrazione comunale si rivarrà sui responsabili del grave sversamento per i danni arrecati al patrimonio pubblico e alla comunità.