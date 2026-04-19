Weekend in Toscana oltre Firenze: 7 città d’arte da scoprire per una fuga di due giorni

Firenze monopolizza l’immaginario turistico della Toscana, e non è difficile capirne il motivo. Ma chiunque abbia provato a visitare gli Uffizi un sabato di aprile senza prenotazione o a trovare parcheggio nel centro in piena stagione sa che il prezzo di questa centralità si paga in code, affollamento e costi lievitati. La buona notizia è che la Toscana ha una decina di capoluoghi e città d’arte minori che meritano esattamente quanto il capoluogo, e che si girano in un weekend senza lo stress da overtourism. Questa è una guida pratica — non teorica — alle alternative che un viaggiatore esperto dovrebbe conoscere per un weekend in Toscana fuori Firenze, con indicazioni concrete su cosa vedere, come muoversi e come non spendere un patrimonio in biglietti.

Perché scegliere una città d’arte minore per il weekend

Prima di entrare nel dettaglio delle destinazioni, vale la pena fare un ragionamento pratico. Un weekend di due giorni a Firenze, tra pernottamento in centro, cene, ingressi ai musei principali e tassa di soggiorno, viaggia oggi tra i 400 e i 700 euro a persona. Le stesse due giornate in una città come Lucca, Arezzo o Pistoia costano il 30-40% in meno a parità di qualità dell’offerta turistica, e spesso permettono esperienze più autentiche: meno menù turistici, più trattorie dove mangiano ancora i residenti, artigiani che non esistono più nel centro fiorentino.

Tutte le città di cui parliamo sono inoltre facilmente raggiungibili da Firenze in treno o in auto (raramente più di un’ora di distanza), quindi funzionano anche come “extension” di un soggiorno fiorentino per chi vuole diversificare l’esperienza. Il consiglio strutturale è semplice: se avete due giorni, concentratevi su una città sola senza correre. Se ne avete tre o quattro, abbinate due città con profilo complementare (una città d’arte più una nella campagna, o una costiera più una dell’entroterra).

Lucca: la città dentro le mura

Lucca è probabilmente la città toscana che offre il miglior rapporto tra ricchezza artistica e vivibilità turistica. La sua peculiarità è topografica prima che culturale: il centro storico è completamente racchiuso dentro le mura rinascimentali del XVI secolo, perfettamente conservate e trasformate in un parco pubblico alberato di oltre quattro chilometri. È possibile fare il giro completo delle mura a piedi o in bicicletta, con una vista privilegiata sia sulla città sotto che sulla pianura circostante.

Dentro le mura si concentrano tutte le attrattive principali: la Piazza dell’Anfiteatro, costruita sulle fondamenta dell’arena romana di cui conserva la forma ellittica; la Torre Guinigi con i suoi lecci piantati sulla sommità, uno dei simboli della città; la Cattedrale di San Martino che custodisce il Volto Santo, crocifisso ligneo di grande devozione popolare; la Chiesa di San Michele in Foro con la sua facciata a loggette sovrapposte; il palazzo dove nacque Giacomo Puccini, oggi museo dedicato al compositore.

Lucca è anche una città che si vive bene nei dettagli: i caffè storici di Piazza Napoleone, le botteghe di olio e vino in Via Fillungo, la tradizione dei buccellati (dolce tipico locale) nelle pasticcerie del centro. Per chi vuole visitare più monumenti senza comprare biglietti singoli, esiste un sistema di ingresso combinato che copre le principali attrattive: la Lucca Visit Card include l’accesso a Torre Guinigi, Torre delle Ore, Cattedrale e altri siti, ed è conveniente se si prevede di visitarne almeno tre su una giornata — un calcolo pratico che molti turisti scoprono di aver sbagliato quando, a fine visita, sommano i biglietti pagati singolarmente.

Un weekend a Lucca va idealmente programmato in questo modo: arrivo il sabato mattina, parcheggio fuori le mura (quelli dentro il centro storico sono spesso saturi e costosi), giro delle mura a piedi come introduzione al tessuto urbano, nel pomeriggio visita alle attrazioni principali, cena in una delle trattorie del centro; la domenica mattina dedicata al mercato settimanale della città o alla visita di qualche palazzo signorile, con partenza nel pomeriggio.

Pisa: oltre il prato dei miracoli

Pisa soffre del fenomeno opposto di Firenze: il 95% dei turisti si concentra in Piazza dei Miracoli, fa la foto con la Torre Pendente, e riparte senza aver visto nulla del resto della città. Un weekend vero a Pisa richiede di invertire questa logica: mezza giornata per la piazza (con prenotazione obbligatoria per la torre se volete salire) e il resto del tempo per scoprire il lungarno, i palazzi storici, il quartiere di San Martino, la Scuola Normale Superiore con Piazza dei Cavalieri progettata da Vasari.

Il consiglio controintuitivo è di visitare la piazza dei Miracoli non al mattino presto come consiglia ogni guida turistica, ma nel tardo pomeriggio, quando i gruppi sono ripartiti verso Livorno o Firenze: avrete la stessa luce da cartolina con meno della metà della folla. La mattina dedicatela invece ai lungarni e a una visita al Museo di San Matteo, che ha una delle collezioni di pittura toscana medievale meno frequentate e più ricche della regione.

Siena: medievale senza compromessi

Siena richiede un adattamento mentale. Mentre Firenze è rinascimentale, Siena è rimasta ostinatamente medievale — nell’urbanistica, nell’organizzazione per contrade, nel Palio che la divide due volte l’anno. È una città che andrebbe vissuta camminando lentamente attraverso i terzi di San Martino, Camollia e Città, osservando come l’architettura del Trecento abbia determinato ancora oggi la vita quotidiana.

Piazza del Campo con il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, il Duomo con la sua facciata bicroma e il pavimento istoriato, l’ospedale storico di Santa Maria della Scala oggi riconvertito in centro culturale: tre attrazioni principali che richiedono almeno una giornata piena. La seconda giornata a Siena va dedicata ai dintorni immediati: Monteriggioni (il castello fortificato del Trecento, un vero anello di mura ancora integro), o San Gimignano con le sue torri medievali.

Arezzo: il weekend più sottovalutato della Toscana

Se dovessi nominare la città più sottovalutata della Toscana, direi Arezzo senza esitare. È associata principalmente al mercato dell’antiquariato (una delle prime domeniche del mese, ormai istituzione nazionale), ma è molto di più. Arezzo custodisce il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco: uno dei capolavori assoluti del Rinascimento italiano, e per fortuna del visitatore attento, ancora visitabile con calma e senza mezz’ora di coda.

La Piazza Grande è tra le piazze medievali più scenografiche d’Italia. Il Duomo in alto alla città conserva un Crocifisso di Cimabue. Il museo archeologico è uno dei pochi luoghi dove vedere ceramica aretina romana. Un weekend ad Arezzo costa sostanzialmente meno di uno a Siena, e la qualità dell’offerta turistica non è inferiore.

Pistoia: la piccola che sorprende

Pistoia è forse la città d’arte meno battuta delle principali toscane, e per questo più autentica. Piazza del Duomo è uno spazio medievale particolarmente ben conservato, con la Cattedrale di San Zeno, il Battistero ottagonale e il Palazzo Pretorio. L’Ospedale del Ceppo ha una fascia di ceramiche robbiane tra le più grandi d’Italia. Il Museo Marino Marini raccoglie opere dello scultore pistoiese.

Pistoia funziona bene anche come base per esplorare la montagna pistoiese — Abetone, Cutigliano — in un weekend invernale, e come punto di partenza per le terme di Montecatini, a mezz’ora di distanza. In estate il Pistoia Blues Festival è uno degli appuntamenti musicali più longevi della Toscana.

Volterra: l’alternativa fuori dalle rotte

Volterra richiede un weekend dedicato perché è fuori dalle linee ferroviarie principali e va raggiunta in auto. Ma vale lo sforzo: la città etrusca per eccellenza, con un teatro romano, una fortezza medicea ancora intatta, un centro medievale quasi intatto, e la tradizione millenaria della lavorazione dell’alabastro che continua nelle botteghe artigiane del centro.

Un weekend a Volterra andrebbe abbinato a una giornata nelle colline metallifere della Val di Cecina o a San Gimignano, a circa mezz’ora di distanza. È una delle destinazioni toscane che resta relativamente tranquilla anche in alta stagione, per la posizione defilata.

Cortona: la collina che guarda al lago

Ultima destinazione, Cortona, è la più panoramica del gruppo: arroccata su una collina della Valdichiana, offre viste sul Lago Trasimeno e sulla campagna circostante. È diventata famosa internazionalmente per il libro e film “Under the Tuscan Sun”, con tutti i pro e i contro del caso — estate alta molto turistica, ma bassa stagione assolutamente tranquilla e autentica.

La città è compatta e si gira in una giornata: Piazza della Repubblica, il Museo dell’Accademia Etrusca, la Chiesa di San Francesco che custodisce reliquie del santo. Per il secondo giorno di weekend, scendete a valle e visitate Castiglion Fiorentino o il Lago Trasimeno, entrambi a pochi minuti in auto.

Come organizzare il viaggio in pratica

Tre consigli finali di tipo operativo. Primo: per tutte queste città, il pernottamento è significativamente meno caro il venerdì e la domenica sera che il sabato. Se potete scegliere, arrivare giovedì sera o partire lunedì mattina riduce il budget di un 20-25%. Secondo: quasi tutte queste destinazioni offrono un qualche tipo di card o biglietto cumulativo per i musei principali, da verificare sul sito ufficiale del comune o del circuito museale — l’errore tipico del turista è comprare biglietti singoli e poi scoprire che un pass cumulativo sarebbe costato la metà.

Terzo, il più importante: scegliete una città sola per weekend e approfonditela, non due. La tentazione del “fare tutto” è forte ma la qualità dell’esperienza cala vertiginosamente quando si cerca di compattare più destinazioni in 48 ore. La Toscana è grande, ha una cultura stratificata, e premia chi si ferma più di chi corre.